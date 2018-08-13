Fotomaçın usta yazarları BJK maçını yazdı

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Beşiktaş ilk dakikadan itibaren perşembe akşamı LASK Linz karşısında yapamadığı kadar atak yaptı. Geçen kısa sürede konsantrasyon ve fizik kalitesi değişmiş.
İlk yarı 5-0 bitecekti, 2-0 bitti. Moralli ve dinlenen rakibini sürklase etti.
Beşiktaş, Akhisarspor'a 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yendiniz ama bir dakika ben varım' der gibi oynadı.
Beşiktaş, ilk yarıda işi bitirdi, 2-0 tehlikeli bir skordu. Perşembe günü Avrupa'da oynadı, üç gün sonra aynı kadroyla sahaya çıkınca fizik olarak düştü.
Futbolda fiziğin, kondisyonun, rotasyonun ve rotasyonda ki oyuncuların ne kadar önemli olduğunu gördük.
Şenol hoca takımı uyardı yerinizde kalın diye, fizik olarak düştü çünkü. Kötü zeminde oynamak futbolcuları yoruyor.
Galatasaray'da aynısını yaşadı.
Futbolda altını çizeceğim en önemli şey fiziktir.
Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyunu klasik Beşiktaş'ın iyi oyunlarındandı.
Hem LASK Linz maçında hem de Akhisar karşısında Caner'i çok beğendim.
Caner iyi toplar kesti, Gökhan'da bindirmeler yaptı.
Ligimizin en tehlikeli kanat hücumunu yapan takımı Beşiktaş. Akhisar'a gelince hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı finalde yeniyorsunuz.
Deplasmanda Beşiktaş ile oynarken skoru 2-1'e getiriyor çevirmeye çalışıyorsunuz, bu anlamda Susiç pozitif futbol oynatmaya çalışan bir teknik adam.
Medel'i sadece bir ön libero olarak görmeyelim, klasik süpürücü değil takımı ileri taşıyor.
Medel olmasa Pepe o golü atamazdı.
Sen git ben kalırım diyor. Örümcek gibi, Atiba için iki yıl önce konuştuklarımız neyse bugün onun çabuk hali.
Her yerde oynuyor, stoper, sağ bek...
Önündeki bütün oyuncuların yamasını o yapıyor.
Larin iyi değil, iyiye yakın bir yedek olur.
Çok zamana ihtiyacı var. Beşiktaş'ın bu hızlı temposuna ayak uydurabilecek bir oyuncu değil.
Beşiktaş'ın çok acil bir şekilde santrfora ihtiyacı var. Tolga'yı zorlayacak bir kaleci de gerekiyor.
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Akhisar tam siper yapınca Beşiktaş ilk 45'in tamamını komşu bahçede oynadı...
Saffet hoca iki sağ beki önlü-arkalı koyup Babel'e tedbir alırken sanırım bu kadar etkili bir Lens izleyeceğini aklında bile geçirmemişti.
Lenk ilk devrede müthiş oynadı.
Sağ kanadı koridor yaptı, ortası var, şutu var, gol girişimi, asisti var.
Kartal ilk devre fırtına gibiydi...
Savunmayı göbekten delme çabaları Mustafa Yumlu duvarına takılınca kanatlardan yüklendikçe yüklendiler!. Onca ortanın ardından Pepe'nin golü duvarı delerken Lens'in asistiyle ağları bulan Babel herkesi rahatlattı... İlk yarıda sahanın tek patronu Beşiktaş'tı ve hızlı oyunla Akhisar'ı avladı.
Saffet hoca ikinci yarıya Ömer- Aykut ikilisinin yerlerine Serginho ve Süper Kupa'nın süper oyuncusu Manu'yu alarak başladı.
Akhisar artık daha çok öne çıkıyor ve Seleznov da yalnızlıktan kurtuluyordu. Ukraynalı golcü Necip'in büyük hatasını gole çevirince maç adeta yeniden başlamış oldu. Karşılıklı bulunan pozisyonların en önemli sebebi orta sahaların kolay geçilmesiydi. Şenol Güneş önce Larin'i çıkardı ve Love'ı oyuna aldı.
Baktı manzara değişmiyor yorulan Tolgay'ı çıkarıp Necip'i ortaya çekti, yeni transfer Roco'yu da yerinde izledik...