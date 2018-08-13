Fotomaçın usta yazarları BJK maçını yazdı

Deplasmanda Beşiktaş ile oynarken skoru 2-1'e getiriyor çevirmeye çalışıyorsunuz, bu anlamda Susiç pozitif futbol oynatmaya çalışan bir teknik adam.

Medel'i sadece bir ön libero olarak görmeyelim, klasik süpürücü değil takımı ileri taşıyor.

Medel olmasa Pepe o golü atamazdı.

Sen git ben kalırım diyor. Örümcek gibi, Atiba için iki yıl önce konuştuklarımız neyse bugün onun çabuk hali.

Her yerde oynuyor, stoper, sağ bek...

Önündeki bütün oyuncuların yamasını o yapıyor.

Larin iyi değil, iyiye yakın bir yedek olur.

Çok zamana ihtiyacı var. Beşiktaş'ın bu hızlı temposuna ayak uydurabilecek bir oyuncu değil.

Beşiktaş'ın çok acil bir şekilde santrfora ihtiyacı var. Tolga'yı zorlayacak bir kaleci de gerekiyor.