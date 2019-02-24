Fotomaç yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ | BEKLERİN SAVAŞI

Hiçbir şey iki taraf için de kolay olmayacak. Derbinin klasiğinde 'Favori taraf kaybeder' derler. Maçın kazanmaya yakın görünen ve daha çok ihtiyacı olanı Beşiktaş. Geleneklerle yeteneklerin ilginç bir tartısı olacak. Şampiyon olmak istiyorsa Beşiktaş'ın 3 puadan başka şansı yok.