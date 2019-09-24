Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Beşiktaş hisseleri yükselişe geçti

Orman, "Kırgın ve üzgünüm. Namusumuz sorgulanır hale geldi. Maçlara gidiyorum, 'Fikret gol gol' diye bağırıyorlar. Beşiktaş'ın demek ki kan değişikliğine ihtiyaç var. Yönetim kurulunu olağanüstü olarak toplayacağım.