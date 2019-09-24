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Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Beşiktaş hisseleri yükselişe geçti
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta flaş bir basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi. "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" diyen Orman, olağanüstü toplanacaklarını belirtti. Orman'ın bu kadarının ardından şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin değeri 15 dakika yüzde 5 değerlendi.
24 Eylül 2019 Salı 13:37
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Süper Lig'e çok kötü başlayan ve taraftarların protestosuna hedef olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman görevini bırakacağını açıkladı.
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Orman, "Kırgın ve üzgünüm. Namusumuz sorgulanır hale geldi. Maçlara gidiyorum, 'Fikret gol gol' diye bağırıyorlar. Beşiktaş'ın demek ki kan değişikliğine ihtiyaç var. Yönetim kurulunu olağanüstü olarak toplayacağım.
Tevfik abiyle de konuşacağız. Sürecimi tamamlıyorum. Olağanüstü Genel Kurula gideceğim. Elimizden geldiği kadar Beşiktaş'a hizmet ettik" dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifasıyla şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin değeri 15 dakika içerisinde 1.69 liradan 1.78 liraya yükseldi.
Ardından bir düşüş yaşansa da öğlen arası itibarıyla Beşiktaş hisselerinde yüzde 2.34 yükseliş yaşanmış durumda.