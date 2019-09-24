Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Beşiktaş hisseleri yükselişe geçti - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Beşiktaş hisseleri yükselişe geçti

Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Beşiktaş hisseleri yükselişe geçti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta flaş bir basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi. "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" diyen Orman, olağanüstü toplanacaklarını belirtti. Orman'ın bu kadarının ardından şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin değeri 15 dakika yüzde 5 değerlendi.
24 Eylül 2019 Salı 13:37
Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Beşiktaş hisseleri yükselişe geçti

Süper Lig'e çok kötü başlayan ve taraftarların protestosuna hedef olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman görevini bırakacağını açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Beşiktaş hisseleri yükselişe geçti

Orman, "Kırgın ve üzgünüm. Namusumuz sorgulanır hale geldi. Maçlara gidiyorum, 'Fikret gol gol' diye bağırıyorlar. Beşiktaş'ın demek ki kan değişikliğine ihtiyaç var. Yönetim kurulunu olağanüstü olarak toplayacağım.

Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Beşiktaş hisseleri yükselişe geçti

Tevfik abiyle de konuşacağız. Sürecimi tamamlıyorum. Olağanüstü Genel Kurula gideceğim. Elimizden geldiği kadar Beşiktaş'a hizmet ettik" dedi.

Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Beşiktaş hisseleri yükselişe geçti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifasıyla şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin değeri 15 dakika içerisinde 1.69 liradan 1.78 liraya yükseldi.

Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Beşiktaş hisseleri yükselişe geçti

Ardından bir düşüş yaşansa da öğlen arası itibarıyla Beşiktaş hisselerinde yüzde 2.34 yükseliş yaşanmış durumda.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN