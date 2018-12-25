Fikret Ormandan flaş açıklama! Yolları ayıracağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
25 Aralık 2018 Salı, 19:48:34
Güncelleme: 19:55:04
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Beşiktaş Başkanı Fİkret Orman, NTV'de yayınlanan Spor Aktüel programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
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İşte Orman'ın açıklamaları:
"Biz ağzı konuşan değil de, ayakları konuşan, sahada Beşiktaş ruhunu ortaya koyan oyuncular bekliyoruz. Oradan bireysel hesaplara, bireysel kariyerlere gitmek isteyen oyuncular olunca, takım bütünlüğünden uzaklaşıyorsunuz."
"Futbolun içinde ilk defa böyle olmuş değil, "Allah Allah" bir durumda değiliz. Trabzon maçını kazanmış ve Kasımpaşa maçını da kazanmış olsak, şu anda liderle 4 puan farkımız vardı."
"6,5 sene içerisinde Beşiktaş'ta 3 hocayla çalışmışım. Hiçbir hocayla, ilişkilerim maç skoruna göre hareket etmemiştir. Yönetim tarzımız bir olaya göre pozisyon almak değildir. Benim lider özelliğim var, doğru bildiğimi yaparım."