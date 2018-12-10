Fikret Ormandan Ali Koça flaş teklif! - Galeri - Fotomaç
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Fikret Orman'dan Ali Koç'a flaş teklif!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, uzun süredir Tolgay Arslan'ı isteyen Fenerbahçe'ye flaş bir teklif sundu.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 00:18:34 Güncelleme: 07:56:23
Fikret Ormandan Ali Koça flaş teklif!

Beşiktaş formasını en son Avrupa Ligi'nde Genk'e karşı 25 Ekim'de giyen Tolgay Arslan için karar verildi.

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Fikret Ormandan Ali Koça flaş teklif!

Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, uzun süredir F.Bahçe'nin gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili tavrını belirledi.

Fikret Ormandan Ali Koça flaş teklif!

Gözden çıkarılan yıldız orta saha ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Kartal, bu oyuncudan para kazanmayı hedefliyor.

Fikret Ormandan Ali Koça flaş teklif!

Orman'ın, Tolgay'ı isteyen ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de yanıtının net olduğu belirtiliyor.

Fikret Ormandan Ali Koça flaş teklif!

Sarı-lacivertlilerden Tolgay'a karşılık Ozan Tufan'ı isteyen Orman'ın, 2 milyon euro da para talep ettiği iddia edildi.

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