Fikret Ormandan Ali Koça flaş teklif! - Galeri - Fotomaç
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Fikret Orman'dan Ali Koç'a flaş teklif!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, uzun süredir Tolgay Arslan'ı isteyen Fenerbahçe'ye flaş bir teklif sundu.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 00:18:34
Güncelleme: 07:56:23
Beşiktaş formasını en son Avrupa Ligi'nde Genk'e karşı 25 Ekim'de giyen Tolgay Arslan için karar verildi.
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Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, uzun süredir F.Bahçe'nin gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili tavrını belirledi.
Gözden çıkarılan yıldız orta saha ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Kartal, bu oyuncudan para kazanmayı hedefliyor.
Orman'ın, Tolgay'ı isteyen ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de yanıtının net olduğu belirtiliyor.
Sarı-lacivertlilerden Tolgay'a karşılık Ozan Tufan'ı isteyen Orman'ın, 2 milyon euro da para talep ettiği iddia edildi.