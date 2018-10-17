Fikret Orman isyan etti! - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Fikret Orman isyan etti!

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 23:55:15
    Fikret Orman isyan etti!

    Beşiktaş Başkanı Orman, özellikle TFF ve kurullarındaki Beşiktaşlılar nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade etti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fikret Orman isyan etti!

    Başkan Orman, siyah beyazlı taraftarların istifaya davet ettiği Yusuf Namoğlu'na böyle bir çağrıda bulunmadığını belirterek "Ben Yusuf Namoğlu'na yönelik bir istifa çağrısında bulunmam.

    Fikret Orman isyan etti!

    Şahsen de severim ama bu bir dostluk ilişkisi değil, sorumluluklarımız var. Yusuf ağabeyin iyi niyetinden şüphem yok.

    Fikret Orman isyan etti!

    Ama bir gerçek var ki Beşiktaş, TFF Başkanı ve yöneticileri ağırlıkta olunca lime lime doğranmaya başlandı. Şampiyonluklarımızda bile zorlandık hakem kararlarıyla ilgili" dedi.

    Fikret Orman isyan etti!

    OYUN ADALETLİ OLMALI

    TFF'nin yaşanan sorunlara en kısa sürece kalıcı çözüm bulması gerektiğinin altını çizen Beşiktaş Başkanı Orman şöyle devam etti:

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