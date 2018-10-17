Fikret Orman isyan etti! - Galeri - Fotomaç
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Fikret Orman isyan etti!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu
17 Ekim 2018 Çarşamba, 23:55:15
Beşiktaş Başkanı Orman, özellikle TFF ve kurullarındaki Beşiktaşlılar nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Orman, siyah beyazlı taraftarların istifaya davet ettiği Yusuf Namoğlu'na böyle bir çağrıda bulunmadığını belirterek "Ben Yusuf Namoğlu'na yönelik bir istifa çağrısında bulunmam.
Şahsen de severim ama bu bir dostluk ilişkisi değil, sorumluluklarımız var. Yusuf ağabeyin iyi niyetinden şüphem yok.
Ama bir gerçek var ki Beşiktaş, TFF Başkanı ve yöneticileri ağırlıkta olunca lime lime doğranmaya başlandı. Şampiyonluklarımızda bile zorlandık hakem kararlarıyla ilgili" dedi.
OYUN ADALETLİ OLMALI
TFF'nin yaşanan sorunlara en kısa sürece kalıcı çözüm bulması gerektiğinin altını çizen Beşiktaş Başkanı Orman şöyle devam etti: