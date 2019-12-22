Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Burak Yılmaz'dan çok özel hazırlık!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak bu mücadele öncesinde Siyah-Beyazlıların en büyük kozu şüphesiz ki Burak Yılmaz olacak. Milli golcü, Fenerbahçe derbisi için farklı metodlarda çalışmalar yaptı... İşte Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde özel yaptığı o çalışma!

22 Aralık 2019 Pazar 11:36 Güncelleme: 22.12.2019 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





