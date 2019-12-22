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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Burak Yılmaz'dan çok özel hazırlık!
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak bu mücadele öncesinde Siyah-Beyazlıların en büyük kozu şüphesiz ki Burak Yılmaz olacak. Milli golcü, Fenerbahçe derbisi için farklı metodlarda çalışmalar yaptı... İşte Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde özel yaptığı o çalışma!
22 Aralık 2019 Pazar 11:36
Güncelleme: 22.12.2019 11:44
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Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde siyah-beyazlı golcü Burak Yılmaz, bu maça özel olarak hazırlandı.
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Sezon başından bu yana gösterdiği performansla takımına hayat veren Kral lakaplı golcü, Kadıköy deplasmanında ağları sarsmanın planlarını yapıyor.
Aynı zamanda Beşiktaş'ın kaptanı da olan Burak Yılmaz, hafta içerisinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak Diaby, Nkoudou, Elneny gibi yıldızları ateşlerken, onlara eski derbilerden kesitler izletti.
Teknik direktör Abdullah Avcı ile uyum içerisinde çalışan Burak Yılmaz, sezonu şampiyonlukla kapatmak istiyor ve bu süreçteki en kritik noktalardan birinin Kadıköy'de alınacak Fenerbahçe galibiyeti olduğunun farkında...
Burak, takımının özgüven artışının Fenerbahçe derbisiyle geleceğine, gelecek haftalardaki yükselişin fitilinin Kadıköy'de atılabileceğinin farkında... Ancak Burak'ın Fenerbahçe için farklı bir planı daha var!