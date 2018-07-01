Everton'dan dev teklif! Klaassen + 10 milyon euro...
Beşiktaş'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor... Siyah-beyazlı yönetim Hırvatistan Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performansla İngiliz kulüplerinin gözdesi olan Vida'yı yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlarken Everton'dan ilginç bir teklif aldı. İngiliz kulübü Vida için Klaassen'le birlikte 10 milyon euro önerdi.
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