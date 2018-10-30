Erman Toroğlundan flaş yorum! - Galeri - Fotomaç
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Erman Toroğlu'ndan flaş yorum!

    Erman Toroğlu, Fotomaç'taki yazısında Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.
    30 Ekim 2018 Salı, 00:09:38 Güncelleme: 00:14:54
    Erman Toroğlundan flaş yorum!

    Sevgili Yusuf Namoğlu… Bülent Yıldırım ve bunun tarzındaki hakemlere maç vermeye devam edersen seneye işin zor olur.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Erman Toroğlundan flaş yorum!

    Allah'tan 'VAR' var! Bülent Yıldırım denen hakem, Çaykur Rizeli Orhan Ovacıklı'nın rakibine taban girişini ve sonrasında tabana devamını görmüyor, 'VAR' veriyor.

    Erman Toroğlundan flaş yorum!

    Sonra Rize aleyhine inanılmaz eyyam düdükleri çalıyor. Dönüyor Beşiktaş'ın net penaltısını görmüyor yine 'VAR' veriyor.

    Erman Toroğlundan flaş yorum!

    Beşiktaş penaltıyı kaçırıyor, Rizeli oyuncu hakem Bülent Yıldırım'a dönerek yukarıyı gösteriyor ve bir şeyler söylüyor.

    Erman Toroğlundan flaş yorum!

    Peki Bülent Yıldırım! Rizeli futbolcu belki yukarı gösterirken "Yukarıda Allah var" mı diyor, yoksa "Allah'tan 'VAR' var" mı diyor!

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