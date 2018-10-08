Erman Toroğlu: Korkak adamdan bir halt olmaz - Galeri - Fotomaç
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Erman Toroğlu: Korkak adamdan bir halt olmaz
Spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da Beşkitaş'ın Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 11:05:25
Güncelleme: 11:30:25
Erman Toroğlu: Korkak adamdan bir halt olmaz
Spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da Beşkitaş'ın Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Erman Toroğlu: Korkak adamdan bir halt olmaz
Erman Toroğlu, 2-2'lik beraberlik sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi.
İşte Toroğlu'nun dikkat çeken sözleri...
Erman Toroğlu: Korkak adamdan bir halt olmaz
BURALARA NASIL GELDİ?
Şu anda Türkiye'nin en başarılı teknik adamı, son 15-20 yıla baktığında, Fatih Terim. Şenol Güneş, Dünya Kupası oynadı ama onun haricinde Fatih Terim. Peki Fatih Terim nasıl buralara geldi?
Erman Toroğlu: Korkak adamdan bir halt olmaz
BU KAFAYLA OLMAZ
Teknik adam arkadaşlarım bu kafada giderse bir halt olmaz. Korkak adamdan bir halt olmaz. Dört de yiyebilirsin? Risk almayan adamlar ne uzuyorlar, ne kısalıyorlar.
Erman Toroğlu: Korkak adamdan bir halt olmaz
'VİZYONUNUZ YOK' DERLER
Teknik adam arkadaşlarımız, bu kafada giderseniz bir halt olmazsınız. Bir yerde 'Vizyonunuz yok derler', bir yerde başka bir şey...