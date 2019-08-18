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Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı! Beşiktaş... Son dakika haberleri
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi. A Spor yayınlanan Takım Oyunu programında konuşan Erman Toroğlu siyah beyazlıların 3-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından gündeme damga vuran ayrılık açıklamasını canlı yayında duyurdu. İşte Toroğlu'nun maç değerlendirmelerinden öne çıkanlar ve dikkat çeken iki ayrılık açıklaması:
18 Ağustos 2019 Pazar 08:15
Güncelleme: 18.08.2019 08:24
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Ayrıca pozisyonları da masaya yatıran Toroğlu'nun ifadelerinin özeti şöyle;
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Beşiktaşlı futbolcu Boyd topa bakarak gidiyor ve Sivasspor'un kalecisi Samassa'yı görmüyor. Boyd'un pozisyonunda sarı kart yanlış bence.
Sarı ise kırmızı. Bunun sarısı olmaz. Eğer Boyd ayağıyla basıyorsa kırmızı.
Basmıyorsa sarı da olmaz. Golde Medel ve Gökhan'ın hatası var.
Sivasspor göstere göstere gol attı. Beşiktaş'ın ölüsü böyle oynamaz.