Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı! Beşiktaş... Son dakika haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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Haberler Galeri Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı! Beşiktaş... Son dakika haberleri

Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı! Beşiktaş... Son dakika haberleri

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi. A Spor yayınlanan Takım Oyunu programında konuşan Erman Toroğlu siyah beyazlıların 3-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından gündeme damga vuran ayrılık açıklamasını canlı yayında duyurdu. İşte Toroğlu'nun maç değerlendirmelerinden öne çıkanlar ve dikkat çeken iki ayrılık açıklaması:

18 Ağustos 2019 Pazar 08:15 Güncelleme: 18.08.2019 08:24
Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı! Beşiktaş... Son dakika haberleri

Ayrıca pozisyonları da masaya yatıran Toroğlu'nun ifadelerinin özeti şöyle;

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Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı! Beşiktaş... Son dakika haberleri

Beşiktaşlı futbolcu Boyd topa bakarak gidiyor ve Sivasspor'un kalecisi Samassa'yı görmüyor. Boyd'un pozisyonunda sarı kart yanlış bence.

Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı! Beşiktaş... Son dakika haberleri

Sarı ise kırmızı. Bunun sarısı olmaz. Eğer Boyd ayağıyla basıyorsa kırmızı.

Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı! Beşiktaş... Son dakika haberleri

Basmıyorsa sarı da olmaz. Golde Medel ve Gökhan'ın hatası var.

Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı! Beşiktaş... Son dakika haberleri

Sivasspor göstere göstere gol attı. Beşiktaş'ın ölüsü böyle oynamaz.

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