En ciddisi Sangare! - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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En ciddisi Sangare!

Gelecek sezon için kadro planlamalarına başlayan Beşiktaş, transfer için harekete geçti. Siyah-beyazlılar Abdullah Avcı'nın öncelik verdiği mevkilerden biri olan sağ bek transferini bu hafta bitirmeye çalışacak. Kara Kartal, transfer listesindeki 25 yaşındaki Sangare için Antalyaspor'a 3 milyon euro önerecek. İşte transfere dair detaylar...
10 Haziran 2019 Pazartesi 07:52
En ciddisi Sangare!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı nedeniyle daha genç bir ismi istemesi üzerine Sangare için menajerler düzeyinde girişim yapan siyah-beyazlıların, Antalya yönetimiyle bu hafta bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

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En ciddisi Sangare!

25 yaşındaki sağ bek için 4 milyon euro isteyen Antalya cephesinin bu talebini aşağı çekmek isteyen Beşiktaş'ın 3 milyon euro'ya transferi noktalamak istediği ifade edildi.

En ciddisi Sangare!

Antalya'ya Almanya 3. lig takımı Osnabrück'ten gelen Sangare, kırmızı-beyazlı takımdaki performansı ile A Milli Takım'a yükselmişti.

En ciddisi Sangare!

Öte yandan Şenol Güneş'in onay verdiği Şener Özbayraklı'yı Abdullah Avcı'nın veto ettiği öne sürüldü. Beşiktaş'la sözleşme imzalamaya hazırlanan Şener'in hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi.

En ciddisi Sangare!

Antalya ile sözleşmesi 2020'de bitecek olan Sangare, 56 karşılaşmada 2 gol, 8 asist üretti.

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