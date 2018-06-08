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    08 Haziran 2018, Cuma
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    "Emre Mor ve Çağlar Söyüncü ile anlaşmıştık"

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    "Emre Mor ve Çağlar Söyüncü ile anlaşmıştık"

    "Başkan Orman ile fikir çatışması yaşadım"

    Başkan Fikret Orman ile arasında yaşananları anlatan Torunoğulları; "Ahmet Bulut profesyonel bir menajer. Onu muhatap almamız da doğru değil. Ben başkan ile fikir çatışması yaşadım. Başkan, kamuoyu açıklamasında yöneticisine sahip çıkmadı. Bu kırılma noktası oldu. Ben o kararı alırken pişmanlık duymadım. Belki de almış olduğum en doğru karardı. 3 aylık bir süreçte istifamın kabul görülmemesi, hem aile büyüklerinin, Beşiktaş camiasındaki önemli isimlerin, aynı zamanda Fikret beyin baskısı sonucu geri döndüm. Bu da benim hayatımda almış olduğum en yanlış karar oldu. Bunu kabul ediyorum. Bir şey değişmedi. Değişmediğine göre döndüğüm için hatalı olan benim. Dönüşü yaparken de Fikret bey ile bir toplantı yaptık. Toplantımıza iki yönetici arkadaşı davet ettik. Toplantının sonunda kendisine "Yönetim süresinin sonuna kadar sabredelim ve ben hiç bir sorumluluk almak istemiyorum" dedim. O da kabul etti. Resmi İnternet sitesinde görev bölgesinin boş olmasını sorun etmedim. Fazla da düşünmüyorum. Bu onların kararı. Neden öyle bir şey yapmışlar, kendileri açıklasınlar" dedi.
    "Emre Mor ve Çağlar Söyüncü ile anlaşmıştık"

    "Ahmet bulut, Mario Gomez'i tehdit etti"

    Mario Gomez'in Beşiktaş'tan ayrılma şekline değinen Erdal Torunoğulları; "Mario Gomez olayı çok farklı bir şey. Gomez, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük forvet oyuncularının başında geliyor. Gomez'i biz yönetim olarak getirdik. Sadece bu görev bana verildi ve görüşmeleri ben sürdürdüm. Oradaki sözleşmemiz açık ve netti. Gomez, 21 Nisan'ın sonuna kadar bizimle devam etme kararı alsaydı, biz bunun karşılığı olarak Fiorentina Kulübü'ne 1000 Euro ödeme yapacaktık. Formalite icabı rakam yazılması gerekiyordu ve bunu yazdık. Keşke 1903 Euro deseydik. Fakat o dönemde yaşanan terör olayları onun da kafasını karıştırdı. 'Fiorentina Kulübü ile görüşelim ve lig bittiğinde ben kararımı açıklayayım' dedi. O zaman malum menajer Mario Gomez'i tehdit etti. Menajer, Gomez'e 'Beşiktaş ile imza atmazsan seni kadro dışı bırakırız, milli takıma gitme durumun da söz konusu olmaz' demiş. Menajer, Beşiktaş yönetimi adına bu konuşmayı Gomez'e yapıyor. Zaten o konuşmadan sonra fırtınalar koptu. Ben o gece Mario ile bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisine menajerin oyununa gelmemesini ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Sen bir Alman'a bu şekilde yaklaşırsan, o da imza atmaz. Tahrik edildi. Orada hesap başkaydı. Çünkü onun ortağı Fiorentina Kulübü'nde satış hakkını almıştı. Mario Gomez'in bundan haberi var mıydı, yok muydu bilemiyorum. Onlar da benim uyarmama rağmen o tuzağa düştüler. Menajerleri ile Amsterdam'da başkan ile beraber konuştuk. Tabii bu menajer rahat durmadı. İşin enteresan tarafı Wolfsburg Kulübü'nün Fiorentina'ya yapmış olduğu 9.5 milyon Euro'luk teklifi 10 Haziran'da gözlerim ile gördüm. Gomez, sözleşmeyi uzatmadığı için satış hakkı otomatik olarak İtalyan kulübe geçti ve bizim de satıştan yüzde 50 kazanma hakkımız doğdu. Sözleşme açık ve netti."

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