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Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor
Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu 28 yaşındaki yıldız savunma oyuncusu adım adım Beşiktaş'a geliyor. İşte transfere dair detaylar...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 06:38
Güncelleme: 31.07.2019 06:38
Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kazandı. Siyah-beyazlıların uzun süredir ilgilendiği isimlerden biri olan Eliaquim Mangala hakkında sıcak bir gelişme yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
M City'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği 28 yaşındaki savunma oyuncusunun bedelsiz olarak Beşiktaş'a transferine izin verileceği öne sürüldü.
The Sun'da yer alan habere göre Beşiktaş, başarılı stoper Mangala'yı transfer etmek istiyor.
Manchester City'de teknik direktör Guardiola'nın sistemine uymadığı için gönderilmesi planlanan tecrübeli futbolcunun olası transferine onay çıktı.
45 MİLYON EURO'YA GİTTİ
İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın Mangala ile anlaşması halinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız stoperi bedelsiz olarak göndermeyi kabul etti.