Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu 28 yaşındaki yıldız savunma oyuncusu adım adım Beşiktaş'a geliyor. İşte transfere dair detaylar...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 06:38 Güncelleme: 31.07.2019 06:38
Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor

Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kazandı. Siyah-beyazlıların uzun süredir ilgilendiği isimlerden biri olan Eliaquim Mangala hakkında sıcak bir gelişme yaşanıyor.

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Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor

M City'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği 28 yaşındaki savunma oyuncusunun bedelsiz olarak Beşiktaş'a transferine izin verileceği öne sürüldü.

Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor

The Sun'da yer alan habere göre Beşiktaş, başarılı stoper Mangala'yı transfer etmek istiyor.

Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor

Manchester City'de teknik direktör Guardiola'nın sistemine uymadığı için gönderilmesi planlanan tecrübeli futbolcunun olası transferine onay çıktı.

Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor

45 MİLYON EURO'YA GİTTİ
İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın Mangala ile anlaşması halinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız stoperi bedelsiz olarak göndermeyi kabul etti.

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