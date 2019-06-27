Douglas Beşiktaş forması giyecek!

Globo Esporte; geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık oynayan, Barcelona ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Douglas'ın seneye Beşiktaş formasını giyeceğini iddia etti.
27 Haziran 2019 Perşembe 07:58
Güncelleme: 27.06.2019 07:58
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Beşiktaş yönetimi savunmasını güçlendirmek için düğmeye bastı. Bonservisi Roma'da olan ve geçtiğimiz sezonu Sao Paolo'da kiralık olarak geçiren Bruno Peres ile her konuda anlaşmaya varan siyah beyazlıların listesine tanıdık bir isim daha eklendi.
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Geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen ve Barcelona ile olan anlaşması da birkaç gün sonra (30 Haziran) sona erecek olan Brezilyalı yıldız Douglas'ın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edildi.
Brezilya basınında Globo Esporte'un haberine göre, Barcelona kulübü 29 yaşındaki sağ bek Douglas ile sözleşme yenilemeyecek.
AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR Bu doğrultuda Brezilya ve Avrupa'daki birkaç kulüp dışında Türkiye'den Beşiktaş'ın Douglas'a talip olduğu ve siyah beyazlıların bu transferde şansının yüksek olduğu belirtildi.
Türkiye'ye kısa sürede uyum sağlayan Douglas'ın da burada kalmak istediği ve Beşiktaş'ta forma giymeyi istediği öğrenildi.