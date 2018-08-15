Domagoj Vidaya Fransız pençesi! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Domagoj Vida'ya Fransız pençesi!

    15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:27:59 Güncelleme: 00:30:05
    Domagoj Vida'ya Fransız pençesi!
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    Domagoj Vidaya Fransız pençesi!

    2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla Hırvatistan Milli Takımı'nın final oynamasında büyük etken olan isimlerden Domagoj Vida'yla ilgili transfer iddiaları sürüyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Domagoj Vida'ya Fransız pençesi!
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    Domagoj Vidaya Fransız pençesi!

    9 Ağustos'ta Premier Lig'de transferin kapanmasıyla İngiltere'ye gitme olasılığı ortadan kalkan Beşiktaş'ın Hırvat stoperi için Fransız kulüplerinin hala istekli olduğu bildirildi.

    Domagoj Vida'ya Fransız pençesi!
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    Domagoj Vidaya Fransız pençesi!

    Vida'yı Ligue 1'in iddialı takımlarından Lyon ve Monaco'nun yakından takibe devam ettiği öğrenildi.

    Domagoj Vida'ya Fransız pençesi!
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    Domagoj Vidaya Fransız pençesi!

    L'EQUİPE YAZMIŞTI
    29 yaşındaki defans oyuncusuna talip olan iki Fransız ekibinin de tecrübeli futbolcu için piyasa araştırması yaptığı kaydedildi.

    Domagoj Vida'ya Fransız pençesi!
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    Domagoj Vidaya Fransız pençesi!

    Vida için zemin yoklayan Monaco'nun daha istekli olduğu ve uygun şartların oluşması halinde siyah-beyazlı kulübün kapısını çalacağı kaydedildi.

    Domagoj Vida'ya Fransız pençesi!
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    Domagoj Vidaya Fransız pençesi!

    Fransızlar'ın saygın gazetesi L'Equipe de temmuz ayı içerisinde Monaco'nun Vida için Beşiktaş'a transfer teklifinde bulunduğunu iddia etmişti.

    Domagoj Vida'ya Fransız pençesi!
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    Domagoj Vidaya Fransız pençesi!

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında sadece imza parası karşılığında Beşiktaş'a gelen Vida'nın siyahbeyazlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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