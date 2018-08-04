4 Ağustos 2018 Cumartesi, 23:09:33
Güncelleme: 23:15:21
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Domagoj Vida'ya dev teklif! Ada yolcusu...
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Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, İngiltere yolcusu...
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Domagoj Vida'ya dev teklif! Ada yolcusu...
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Kupada Hırvatistan formasıyla final oynayan Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Vida'nın alınmasını isteyen Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, yönetimden bir an önce bu transferin bitmesini talep etti.
Domagoj Vida'ya dev teklif! Ada yolcusu...
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9 Ağustos'ta bitecek olan transfer dönemi öncesinde bu futbolcuyu almak isteyen Arsenal, Beşiktaş'ın kapısını 28 milyon euro'yla çalmaya hazırlanıyor.
Domagoj Vida'ya dev teklif! Ada yolcusu...
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Defansın en önemli isimlerinden biri olan Koscielny'nin aşil tendonundan sakatlanması ve aralık ayından önce sahalara dönemeyecek olması nedeniyle önceliği defans takviyesine veren Arsenal, Domagoj Vida için 28 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.
Domagoj Vida'ya dev teklif! Ada yolcusu...
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Londra temsilcisi , bu transfer için takas teklifi de getirecek. Özellikle kadroda düşünülmeyen David Ospina, Mustafi, Welbeck ve Lucas Perez'i elden çıkarmak için çabalayan Arsenal, bu isimlerden birini takasta kullanmak istiyor.