Domagoj Vida için flaş iddia! Beşiktaş Liverpoolun teklifini reddetti! - Galeri - Fotomaç
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Domagoj Vida için flaş iddia! Beşiktaş Liverpool'un teklifini reddetti!

    26 Temmuz 2018 Perşembe, 01:28:59
    Domagoj Vida için flaş iddia! Beşiktaş Liverpool'un teklifini reddetti!
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    Domagoj Vida için flaş iddia! Beşiktaş Liverpoolun teklifini reddetti!

    Dünya Kupası'ndaki performansıyla birçok kulübün listesine giren Vida için Fransız gazetesi L'Equipe, flaş bir iddiada bulundu.

    Domagoj Vida için flaş iddia! Beşiktaş Liverpool'un teklifini reddetti!
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    • 8
    Domagoj Vida için flaş iddia! Beşiktaş Liverpoolun teklifini reddetti!

    Liverpool'un Hırvat oyuncuyu konusunda kesenin ağzını açıp 22 milyon euro önerdiğini yazdı.

    Domagoj Vida için flaş iddia! Beşiktaş Liverpool'un teklifini reddetti!
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    • 8
    Domagoj Vida için flaş iddia! Beşiktaş Liverpoolun teklifini reddetti!

    Ancak Beşiktaş'ın bu rakamı düşük bularak teklifin yükseltilmesini istediği bilgisi paylaşıldı.

    Domagoj Vida için flaş iddia! Beşiktaş Liverpool'un teklifini reddetti!
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    Domagoj Vida için flaş iddia! Beşiktaş Liverpoolun teklifini reddetti!

    Ayrıca siyahbeyazlıların 29 yaşındaki stoperin 30 milyon euro civarında bir rakama satacağı belirtildi.

    Domagoj Vida için flaş iddia! Beşiktaş Liverpool'un teklifini reddetti!
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    • 8
    Domagoj Vida için flaş iddia! Beşiktaş Liverpoolun teklifini reddetti!

    Öte yandan Kangolo'yu 20 milyon euro'ya Huddersfield'a satan Monaco'nun da Vida için Beşiktaş'a teklif yaptığını iddia edildi.

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