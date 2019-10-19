Diaby Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü deplasmanına çıktı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak Başkent'te 2 puan bıraktı. Mücadelenin duraklama dakikalarında Beşiktaş'ın yeni transferi Diaby müsait durumda mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Beşiktaşlı taraftarlar Malili futbolcuya büyük tepki gösterdi. İşte o pozisyon ve siyah-beyazlı taraftarların pozisyona tepkisi...
19 Ekim 2019 Cumartesi 23:19
Güncelleme: 19.10.2019 23:42
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MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti.
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Ligde henüz deplasman galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, başkent taraftarı önünde de 10 kişi kalan rakibini yenemedi. Mücadele golsüz sona erdi.
Maçın son bölümünde MKE Ankaragücü takımı kaptanı Sedat Ağçay'ın gördüğü kırmızı kartla ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı.
Mücadelede dakikalar 90+2'yi gösterirken Beşiktaşlı futbolcu Diaby mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
Sol taraftan Güven Yalçın'ın çevirdiği topta Ankaragücü kalecisi KorcanÇelikay topu çeldi. Korcan'ın çeldiği meşin yuvarlak müsait durumdaki Diaby'nin önüne düştü.