Diaby Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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Diaby Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü deplasmanına çıktı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak Başkent'te 2 puan bıraktı. Mücadelenin duraklama dakikalarında Beşiktaş'ın yeni transferi Diaby müsait durumda mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Beşiktaşlı taraftarlar Malili futbolcuya büyük tepki gösterdi. İşte o pozisyon ve siyah-beyazlı taraftarların pozisyona tepkisi...
19 Ekim 2019 Cumartesi 23:19 Güncelleme: 19.10.2019 23:42
Diaby Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı!

MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti.

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Diaby Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı!

Ligde henüz deplasman galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, başkent taraftarı önünde de 10 kişi kalan rakibini yenemedi. Mücadele golsüz sona erdi.

Diaby Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı!

Maçın son bölümünde MKE Ankaragücü takımı kaptanı Sedat Ağçay'ın gördüğü kırmızı kartla ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı.

Diaby Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı!

Mücadelede dakikalar 90+2'yi gösterirken Beşiktaşlı futbolcu Diaby mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Diaby Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı!

Sol taraftan Güven Yalçın'ın çevirdiği topta Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay topu çeldi. Korcan'ın çeldiği meşin yuvarlak müsait durumdaki Diaby'nin önüne düştü.

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