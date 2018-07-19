David Ospina Beşiktaş’ta! - Galeri - Fotomaç
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    David Ospina Beşiktaş’ta!

    19 Temmuz 2018 Perşembe, 23:27:21 Güncelleme: 23:28:10
    David Ospina Beşiktaş’ta!
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    David Ospina Beşiktaş’ta!

    Beşiktaş'ta kaleci transferi konusunda hareketli günler yaşanıyor. Fulham'ın, İspanyol file bekçisi Fabricio için siyah-beyazlılara yaptığı teklifi artırması manşetlere taşınırken; Fabri'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleci arayışlarına giren Beşiktaş'ın transferde bombayı patlatmaya hazırlandığı belirtildi.

    David Ospina Beşiktaş’ta!
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    David Ospina Beşiktaş’ta!

    Kolombiya'nın önemli spor gazetecileri arasında gösterilen Estaban Jaramillo resmi twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı haberde Kolombiyalı eldivenin yeni adresinin Beşiktaş olduğunu yazarken şu ifadeleri kullandı:

    David Ospina Beşiktaş’ta!
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    David Ospina Beşiktaş’ta!

    "David Ospina, Beşiktaş'la çoktan anlaştı ve imza için bekliyor. Ospina, Sevilla ve Napoli'dense Beşiktaş'ın teklifini daha cazip buldu. Dolayısıyla yeni durağı Türkiye olacak."

    David Ospina Beşiktaş’ta!
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    David Ospina Beşiktaş’ta!

    Bu arada Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri için İngiliz ekibi Fulham'ın teklifini 6 milyon euro'ya yükselttiği ve bunun üzerine yönetimin konuyu Şenol Güneş ile payladığı ve "Bu şartlarda Fabri'nin satışına sıcak bakıyoruz, karar sizin" dediği ifade edildi.

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