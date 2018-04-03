'Come To Turkey'



Futbola nasıl başladın? Babam futbol antrenörü. Erkek kuzenlerim futbol oynarken beni kaleye geçirirlerdi. Bir gol yediğimde babam çok kızmıştı. Maceram o kızgınlıkla başladı. O günden sonra hep daha iyi futbolcu olmak için çalıştım. Futbol sayesinde üniversiteyi yüzde 100 bursla okudum. Daha sonra transfer olup farklı ülkeleri görebildim, çok güzel takım arkadaşlarım oldu, başka kültürler gördüm. Futbol benim hayatımı değiştirdi. Sertliği de öğrendim, ayakta kalmayı da... Tüm genç kızlara özellikle hayatı öğrenmek için tavsiye ederim.