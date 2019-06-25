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Çok gizli transfer zirvesi! Ve Burak Yılmaz resmen... Son dakika Beşiktaş haberleri
Ve resmi hamlenin de yapıldığı transfer zirvesinde Burak Yılmaz için Beşiktaş defteri kapanıyor. Şu sıralar adı sık sık transferde İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ile anılan ve bu konuda telefonlarını bile kapalı tutan Burak Yılmaz için son dakika haberi... Ters köşe gelen o hamlenin detayları şöyle:
25 Haziran 2019 Salı 12:55
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Özellikle Beşiktaş camiasında büyük yankı yaratan bu iddianın kaynağı İtalya'nın dünyaca ünlü gazetelerinden La Gazetta dello Sport'tu...
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Gazetede yer alan haberde yıldız futbolcunun Lecce yetkilileri ile mali konularda anlaşma sağladığı ve sözleşmesinin feshi konusunda Beşiktaş yönetimi ile görüşme yapacağı ifade ediliyordu.
Süper Lig'in en iyi golcülerinden biri olan Burak Yılmaz için Türkiye'ye gelen Lecce, Beşiktaş'la masaya oturduğu öğrenildi.
İtalyan yöneticilerin Başkan Fikret Orman'ın son kararını vermesini beklediği ifade edilirken flaş bir gelişme yaşandı.