Çok gizli transfer zirvesi! Ve Burak Yılmaz resmen... Son dakika Beşiktaş haberleri

Ve resmi hamlenin de yapıldığı transfer zirvesinde Burak Yılmaz için Beşiktaş defteri kapanıyor. Şu sıralar adı sık sık transferde İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ile anılan ve bu konuda telefonlarını bile kapalı tutan Burak Yılmaz için son dakika haberi... Ters köşe gelen o hamlenin detayları şöyle: