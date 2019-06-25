Çok gizli transfer zirvesi! Ve Burak Yılmaz resmen... Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri Çok gizli transfer zirvesi! Ve Burak Yılmaz resmen... Son dakika Beşiktaş haberleri

Çok gizli transfer zirvesi! Ve Burak Yılmaz resmen... Son dakika Beşiktaş haberleri

Ve resmi hamlenin de yapıldığı transfer zirvesinde Burak Yılmaz için Beşiktaş defteri kapanıyor. Şu sıralar adı sık sık transferde İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ile anılan ve bu konuda telefonlarını bile kapalı tutan Burak Yılmaz için son dakika haberi... Ters köşe gelen o hamlenin detayları şöyle:

25 Haziran 2019 Salı 12:55
Çok gizli transfer zirvesi! Ve Burak Yılmaz resmen... Son dakika Beşiktaş haberleri

Özellikle Beşiktaş camiasında büyük yankı yaratan bu iddianın kaynağı İtalya'nın dünyaca ünlü gazetelerinden La Gazetta dello Sport'tu...

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Çok gizli transfer zirvesi! Ve Burak Yılmaz resmen... Son dakika Beşiktaş haberleri

Gazetede yer alan haberde yıldız futbolcunun Lecce yetkilileri ile mali konularda anlaşma sağladığı ve sözleşmesinin feshi konusunda Beşiktaş yönetimi ile görüşme yapacağı ifade ediliyordu.

Çok gizli transfer zirvesi! Ve Burak Yılmaz resmen... Son dakika Beşiktaş haberleri

Süper Lig'in en iyi golcülerinden biri olan Burak Yılmaz için Türkiye'ye gelen Lecce, Beşiktaş'la masaya oturduğu öğrenildi.

Çok gizli transfer zirvesi! Ve Burak Yılmaz resmen... Son dakika Beşiktaş haberleri

İtalyan yöneticilerin Başkan Fikret Orman'ın son kararını vermesini beklediği ifade edilirken flaş bir gelişme yaşandı.

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Çok gizli transfer zirvesi! Ve Burak Yılmaz resmen... Son dakika Beşiktaş haberleri

Ekonomik açıdan şu anda kötü günler geçiren siyah beyazlı kulübün Burak konusunda Lecce'nin önerdiği teklifi biraz daha yukarı çekmesini istedi.

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