Chancel Mbemba geliyor

Belçika basını, siyah- beyazlıların Porto'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Chancel Mbemba ile 4 yıllık anlaştığını duyurdu.
1 Ocak 2019 Salı, 23:29:23
Güncelleme: 07:58:52
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Ara transfer döneminde kadrosunda değişiklikler yapması beklenen Beşiktaş ile ilgili olarak Belçika basınından bir iddia geldi.
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Siyah-beyazlı ekibin, Porto'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Chancel Mbemba ile anlaştığı öne sürüldü.
Haberde; Beşiktaş'ın Chancel Mbemba'nın transferi için Porto'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edilirken, Demokratik Kongolu savunma oyuncusuyla da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Porto'ya sezon başında Newcastle United'dan transfer olan Mbemba, Portekiz ekibinin formasını 4 maçta giydi.
Chancel Mbemba, 2014'te Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Anderlecht'in Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmada 2 gol atmıştı.