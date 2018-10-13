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Cenk yoksa Origi Gelsin
Ara transferda Cenk Tosun'un renklerine katmak isteyen Kara Kartal Liverpool'da gözden çıkartılan Divock Origi için harekete geçecek!
13 Ekim 2018 Cumartesi, 22:51:08
Güncelleme: 22:54:37
Beşiktaş'ta tüm gözler ara transfer döneminde yapılacak olan forvet takviyesine çevrilmiş durumda.
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Negredo'nun ayrılmasının ardından bu bölgedeki boşluğu doldurmakta zorlanan siyah-beyazlılar Ocak ayında kaliteli bir santrfor alarak ikinci yarıda gol yollarında sıkıntı yaşamak istemiyor.
Listesine her gün yeni bir isim eklenen siyah-beyazlı yöneticiler de bu oyuncular üzerinde araştırmalarını yapıyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Everton'a gönderilen Cenk Tosun hâlâ bir numarada.
Ama transferi zor, çünkü Everton cephesinden henüz, "Satıyoruz, kiralıyoruz, takım arıyoruz" şeklinde bir açıklama gelmedi.