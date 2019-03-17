Cenk Tosun'dan Burak Yılmaz itirafı! - Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
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Cenk Tosun'dan Burak Yılmaz itirafı!

Beşiktaş'tan, geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cenk, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz ile ilgili de bir itirafta bulundu.
17 Mart 2019 Pazar 10:20 Güncelleme: 17.03.2019 10:21
Cenk Tosun'dan Burak Yılmaz itirafı!

Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, TRT Spor'a özel röportaj verdi.

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Cenk Tosun'dan Burak Yılmaz itirafı!

Beşiktaş'ın bu sezonki performansını değerlendiren Cenk Tosun, Shinji Kagawa ve Burak Yılmaz transferleri hakkında konuştu.

Cenk Tosun'dan Burak Yılmaz itirafı!

Cenk Tosun'un açıklamaları şu şekilde;


Cenk Tosun'dan Burak Yılmaz itirafı!

SORU: Beşiktaş'tan ayrıldın. Buraya geldin, ilk antrenmanına çıktın. İlk maçını oynadın. O anlarda neler yaşadın? Neler hissettin? Buraya gelmek sana ne hissettirdi? O günkü duygularını hatırlıyor musun?

Cenk Tosun'dan Burak Yılmaz itirafı!

CENK TOSUN: Benim çocukluk hayalim profesyonel futbolcu olmaktı. Beşiktaş'ta oynamayı küçüklüğümde hayal bile edemezdim.

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