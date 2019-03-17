Cenk Tosun'dan Burak Yılmaz itirafı!

Beşiktaş'tan, geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cenk, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz ile ilgili de bir itirafta bulundu.

17 Mart 2019 Pazar 10:20 Güncelleme: 17.03.2019 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





