Cenk Tosundan Beşiktaşa müjdeli haber! - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a müjdeli haber!

    İngiliz gazetesi; Everton'ın Ocak ayında Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen Godsway Donyoh'u kadrosuna dahil edeceğini ve Cenk Tosun'u bırakacağını yazdı.
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 01:32:50 Güncelleme: 01:32:57
    Cenk Tosundan Beşiktaşa müjdeli haber!

    Everton'da forma giyen Cenk Tosun için ayrılık iddiaları bir kez daha gündeme gelirken, İngiliz ekibinin golcü arayışlarına hız verdiği belirtildi.

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    Cenk Tosundan Beşiktaşa müjdeli haber!

    Manchester City'den yetişen ve sonrasında çeşitli takımlarda kiralık oynamasının ardından Danimarka'nın Nordsjaelland takımına giden Ganalı oyuncu sergilediği performansla yeniden Premier Lig ekiplerinin gözdesi oldu.

    Cenk Tosundan Beşiktaşa müjdeli haber!

    Leicester City ve Bournemouth'un da ilgilendiği oyuncu için Everton'ın da devreye girdiği öne sürüldü.

    Cenk Tosundan Beşiktaşa müjdeli haber!

    The Sun'un haberine göre, Cenk Tosun'un takımı Everton, M. City'nin eski oyuncusu santrfor Godsway Donyoh ile ilgilenmeye başladı.

    Cenk Tosundan Beşiktaşa müjdeli haber!

    Everton'da bu sezon formsuz bir görüntü çizen Cenk için Ada basınında da önemli iddialar ortaya atıldı.

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