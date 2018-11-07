Cenk Tosundan Beşiktaşa müjdeli haber!

İngiliz gazetesi; Everton'ın Ocak ayında Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen Godsway Donyoh'u kadrosuna dahil edeceğini ve Cenk Tosun'u bırakacağını yazdı.
7 Kasım 2018 Çarşamba, 01:32:50
Güncelleme: 01:32:57
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Everton'da forma giyen Cenk Tosun için ayrılık iddiaları bir kez daha gündeme gelirken, İngiliz ekibinin golcü arayışlarına hız verdiği belirtildi.
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Manchester City'den yetişen ve sonrasında çeşitli takımlarda kiralık oynamasının ardından Danimarka'nın Nordsjaelland takımına giden Ganalı oyuncu sergilediği performansla yeniden Premier Lig ekiplerinin gözdesi oldu.
Leicester City ve Bournemouth'un da ilgilendiği oyuncu için Everton'ın da devreye girdiği öne sürüldü.
The Sun'un haberine göre, Cenk Tosun'un takımı Everton, M. City'nin eski oyuncusu santrfor Godsway Donyoh ile ilgilenmeye başladı.
Everton'da bu sezon formsuz bir görüntü çizen Cenk için Ada basınında da önemli iddialar ortaya atıldı.