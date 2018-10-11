Cenk Tosundan Beşiktaş açıklaması: İstesinler seve seve! - Galeri - Fotomaç
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Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması: "İstesinler seve seve!"
Cenk Tosun Ada basınında çıkan, "Beşiktaş Ocak'ta Cenk'i kiralayacak" haberlerine cevap verdi.
11 Ekim 2018 Perşembe, 09:39:23
Milli futbolcunun yakın çevresine "Bu haberleri ben de okudum. Şu anda Everton'da kendimi kanıtlamaya çalışıyorum.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezona iyi bir başlangıç yapmadım. Ancak gelecek haftalarda daha iyi olacağımı düşünüyorum.
Eğer Beşiktaş beni isterse ben seve seve gelirim. Beşiktaş benim yuvam.
Ancak ortada resmi bir teklif olmadan konuşmak doğru değil. Her şey yakında netleşir" dediği gelen bilgiler arasında.
GELİŞMELER YAKINDAN İZLENECEK
Beşiktaş Yönetimi'nin Cenk Tosun'un durumunu dikkatle takip ettiği ve gelişmelere göre milli futbolcu için Ocak ayında harekete geçilebileceği öğrenildi.