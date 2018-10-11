Cenk Tosundan Beşiktaş açıklaması: İstesinler seve seve! - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması: "İstesinler seve seve!"

    Cenk Tosun Ada basınında çıkan, "Beşiktaş Ocak'ta Cenk'i kiralayacak" haberlerine cevap verdi.
    11 Ekim 2018 Perşembe, 09:39:23
    Cenk Tosundan Beşiktaş açıklaması: İstesinler seve seve!

    Milli futbolcunun yakın çevresine "Bu haberleri ben de okudum. Şu anda Everton'da kendimi kanıtlamaya çalışıyorum.

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    Cenk Tosundan Beşiktaş açıklaması: İstesinler seve seve!

    Bu sezona iyi bir başlangıç yapmadım. Ancak gelecek haftalarda daha iyi olacağımı düşünüyorum.

    Cenk Tosundan Beşiktaş açıklaması: İstesinler seve seve!

    Eğer Beşiktaş beni isterse ben seve seve gelirim. Beşiktaş benim yuvam.

    Cenk Tosundan Beşiktaş açıklaması: İstesinler seve seve!

    Ancak ortada resmi bir teklif olmadan konuşmak doğru değil. Her şey yakında netleşir" dediği gelen bilgiler arasında.

    Cenk Tosundan Beşiktaş açıklaması: İstesinler seve seve!

    GELİŞMELER YAKINDAN İZLENECEK

    Beşiktaş Yönetimi'nin Cenk Tosun'un durumunu dikkatle takip ettiği ve gelişmelere göre milli futbolcu için Ocak ayında harekete geçilebileceği öğrenildi.

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