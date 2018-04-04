Cenk Tosun: "Thiery Henry'den dolayı seçtim"
Cenk futbola ve hayata yönelik düşüncelerini aktarırken, "Sadece iyi futbolcu olmayı değil, iyi bir insan olmayı da hedefliyorum. Buraya adapte olmak zordu. Tamamen farklı bir futbol oynanıyor. Daha zor ve daha hızlı. Bugün bulunduğum yere gelebilmek için çok çalıştım. Yetenek, çaba ve özverinin dışında ailemin desteği de çok önemliydi. Beşiktaş'taki arkadaşlarımın beni özlediğini biliyorum, ben de onları özlüyorum. Ancak İngiltere'de yapmam gereken çok şey var." ifadelerini kullandı.
Everton'a geldiği ilk günden bugüne kadar geçen süre hakkında da konuşan Cenk, "Tottenham'a karşı oynadığım ilk maç öncesinde çok fazla antreman yapamamıştım. Bu performansımı etkiledi. Ancak 2-3 hafta sonra kendimi toparlayabildim. Büyük umutlarla Everton'a geldim. Sam Allardyce, performansım artınca bana şans verdi. Artık adaptasyon sürecimi atlattım. Umarım uzun yıllar Everton'a destek olmaya devam ederim." dedi.
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