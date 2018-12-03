Caner Erkin çıldırttı! İşte sosyal medya tepkileri... - Galeri - Fotomaç
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Caner Erkin çıldırttı! İşte sosyal medya tepkileri...

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 1-0 yenerken maçın son anlarında siyah-beyazlıların yakaladığı fırsatta Caner Erkin'in tercihi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 10:46:56 Güncelleme: 10:47:45
Caner Erkin çıldırttı! İşte sosyal medya tepkileri...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 1-0 yendi. Maçın son anlarında net bir fırsatı harcayan Caner Erkin ise maça damga vurdu.

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Caner Erkin çıldırttı! İşte sosyal medya tepkileri...

Tecrübeli oyuncu 89. dakikada bomboş pozisyonda pas vermek yerine şut çekince, tribünleri çıldırttı. (Görüntü: BeinSports)

Caner Erkin çıldırttı! İşte sosyal medya tepkileri...

İşte o pozisyon ve sosyal medya tepkileri...

Caner Erkin çıldırttı! İşte sosyal medya tepkileri...
Caner Erkin çıldırttı! İşte sosyal medya tepkileri...
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