Caner Erkin Asena Atalay arasında sular durulmuyor! Eski eşine dava açıyor
Caner Erkin, çocukları için ödediği nafakayı kendisine harcamakla suçladığı eski eşi Asena Atalay'a dava açıyor. Asena Atalay'ın babası Oktay Bey'in geçen yıl borcu yüzünden kapattığı tiyatro ve gösteri sanatları merkezi Massk Sahne'yi yeniden açmasıyla Caner Erkin cephesinden bir hamle geldi. Caner Erkin, iddiaya göre Asena Atalay'ı kendisi ve çocuğu için verdiği nafakayı babasına aktarmakla suçladı.
17 Ekim 2018 Çarşamba, 22:21:18
Güncelleme: 22:35:11
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Caner Erkin, çocukları için ödediği nafakayı kendisine harcamakla suçladığı eski eşi Asena Atalay'a dava açıyor. Futbolcunun gerekçesi ise eski eşinin, nafakayı borcu yüzünden kapanan Maslak Sahne'yi yeniden açan babası Oktay Bey'e aktardığı iddiası…
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Eski eşler Caner Erkin ile Asena Atalay arasındaki nafaka krizinde şok gelişme!
Mahkeme, Beşiktaşlı futbolcu Caner'in 2016'da 6 yıllık evliliğini bitirdiği Atalay'a aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti.
7 yaşındaki oğulları Çınar'ın aylık 50 bin liralık okul masraflarını üstlenen ünlü futbolcu, eski eşine de her ay ihtiyaçlarını karşılaması için de ekstra 10 bin lira ödediğini açıklamıştı.
Ancak Atalay'ın babası Oktay Bey'in geçtiğimiz yıl borcu yüzünden kapattığı tiyatro ve gösteri sanatları merkezi Maslak Sahne'yi yeniden açmasıyla Erkin cephesinden şok bir hamle geldi.