Caner Erkin Asena Atalay arasında sular durulmuyor! Eski eşine dava açıyor

Caner Erkin, çocukları için ödediği nafakayı kendisine harcamakla suçladığı eski eşi Asena Atalay'a dava açıyor. Asena Atalay'ın babası Oktay Bey'in geçen yıl borcu yüzünden kapattığı tiyatro ve gösteri sanatları merkezi Massk Sahne'yi yeniden açmasıyla Caner Erkin cephesinden bir hamle geldi. Caner Erkin, iddiaya göre Asena Atalay'ı kendisi ve çocuğu için verdiği nafakayı babasına aktarmakla suçladı.

17 Ekim 2018 Çarşamba, 22:21:18 Güncelleme: 22:35:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





