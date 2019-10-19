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Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile ilgili resmi açıklama geldi!
Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona ererken Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile sarsıldı. 67. dakikada sakatlık geçiren yıldız futbolcu yerini Umut Nayir'e bıraktı. Maç sonu Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile ilgili konuştu.
19 Ekim 2019 Cumartesi 23:38
Güncelleme: 19.10.2019 23:38
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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, 0-0 biten Ankaragücü maçından sonra açıklamalarda bulundu.
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Maçı değerlendiren Ahmet Kavalcı, "Üzgünüm, çok üzgünüm. Bu yönetimin son maçıydı. Yarın seçim var. Önce yarınki seçim için adaylara başarılar diliyorum. İnşallah, kazanan Beşiktaş olacak. 3 adaya da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"BİR ŞANSSIZLIKTIR GİDİYOR"
"Benim son maçımdı. Galibiyetle dönmek istiyorduk ama olmadı." diyerek sözlerini sürdüren Kavalcı, "Biraz da şanssızlık. Şans bizden yana değildi.
Oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Yapacak bir şey yok. 1 haftadır seçim, takımın önüne geçti. Konsantrasyonları bozuldu.
Soruyorlar, kendi aralarında konuşuyorlar, bizimle konuşuyorlar, oluyor ama yapacak bir şey yok. Önümüzde daha çok maç var. Ben Beşiktaşımız'a başarılar diliyorum.