Burak Yılmazın babası konuştu: Burak Beşiktaşta

Burak Yılmaz'ın babası konuştu: "Burak Beşiktaş'ta"
Beşiktaş'a transferi gündemde olan Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, golcü ismin siyah-beyazlı takımla anlaştığını belirtti ve "Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
1 Ocak 2019 Salı, 15:02:34
Güncelleme: 16:00:59
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Fikret Yılmaz, golcü futbolcunun siyah-beyazlı kulüple her konuda anlaştığını söyledi. Baba Yılmaz, "Burak Yılmaz Beşiktaş'ta. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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TRABZONSPOR'DA BURAK YILMAZ DEFTERİ KAPANDI Kadro dışı bırakıldıktan sonra Onur Kıvrak ile birlikte takımdan ayrı çalışan Burak'ın geleceği belli oldu.
Trabzon'daki evini boşaltan, son model Jeep'ini ise çekiciyle İstanbul'a götüren golcü oyuncu, bordo-mavili kulüple tüm bağlarını kopardı.
HER KONUDA ANLAŞILDI Konuyla ilgili Trabzon'un Karadeniz gazetesine konuşan Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, "Oğlum Beşiktaş ile her konuda anlaştı. 'Burak Yılmaz Beşiktaş'ta' diye yazabilirsiniz. Burak, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı son görüşmede geçmişe yönelik alacağı olan 2 milyon euro'yu geçen bir rakamdan vazgeçti. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Yılmaz, "Burak ve benim için Trabzonspor'un yeri ayrı. İnşallah şampiyon olurlar. Oğlum Trabzon'dan ayrıldı diye bağlarımızı koparmayacağız. Şu an Antalya'da kayınvalidem ile ilgileniyoruz. Ciddi bir hastalığı var. Umarım bu illetten kurtulur. Bu vesileyle tüm Trabzonspor camiasını ve Türk Milleti'nin yeni yılını kutluyorum" şeklinde konuştu.