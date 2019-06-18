Burak Yılmaz için geldiler! İşte bonservis bedeli - Son dakika Beşiktaş fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Burak Yılmaz için geldiler! İşte bonservis bedeli

Lecce Başkanı Damiani, "İki golcü transferi yapacağız, bunlardan biri de Burak Yılmaz olabilir" derken; İtalyan ekibinin sportif direktörü Meluso Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geldi.
18 Haziran 2019 Salı 02:05 Güncelleme: 18.06.2019 02:10
Burak Yılmaz için geldiler! İşte bonservis bedeli

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz için girişimler devam ediyor... Gelecek sezon forvet için 1 numaralı hedefi Burak Yılmaz olarak belirleyen İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Mauro Meluso'nun transfer için Türkiye'de olacağı iddia edildi. Daha sonra ortaya çıkan bir kare ise iddiaları doğruladı.

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Burak Yılmaz için geldiler! İşte bonservis bedeli

Lecce Başkanı Saverio Sticchi Damiani, Çizme basınına verdiği röportajda Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın transferi için girişimlerde bulunduklarını ve bu transferi sportif direktörleri Mauro Meluso'nun yürüttüğünü itiraf etmişti.

Burak Yılmaz için geldiler! İşte bonservis bedeli

Damiani açıklamasında, "İki golcü transferi yapacağız, bunlardan biri Burak Yılmaz olabilir. Aynı zamanda 2-3 genç futbolcuya da yatırım yapmak istiyoruz" dedi. Sportitalia, Mauro Meluso'nun İstanbul'da bir görüşme yapacağını duyurdu.

Burak Yılmaz için geldiler! İşte bonservis bedeli

La Gazzetta del Mezzogiorno'da yer alan haberde ise şu ifadeler yer aldı; "Transfer için yoğun girişimler devam ediyor.

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Burak Yılmaz için geldiler! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş'ın içinde bulunduğu maddi durumdan dolayı Lecce tarafı bu transferin olabileceğine inanıyor. Burak Yılmaz transfer biterse bir rüyadan fazlası gerçekleşmiş olacak"

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