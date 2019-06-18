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Burak Yılmaz için geldiler! İşte bonservis bedeli
Lecce Başkanı Damiani, "İki golcü transferi yapacağız, bunlardan biri de Burak Yılmaz olabilir" derken; İtalyan ekibinin sportif direktörü Meluso Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geldi.
18 Haziran 2019 Salı 02:05 Güncelleme: 18.06.2019 02:10
İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz için girişimler devam ediyor... Gelecek sezon forvet için 1 numaralı hedefi Burak Yılmaz olarak belirleyen İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Mauro Meluso'nun transfer için Türkiye'de olacağı iddia edildi. Daha sonra ortaya çıkan bir kare ise iddiaları doğruladı.
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La Gazzetta del Mezzogiorno'da yer alan haberde ise şu ifadeler yer aldı; "Transfer için yoğun girişimler devam ediyor.
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