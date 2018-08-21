Burak Yılmaz Beşiktaşa dönüyor! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor!

    Beşiktaşlı yöneticiler, 33 yaşındaki golcü için bordo-mavilileri ikna etmeyi başardı. Siyah-beyazlıların Burak'ın transferini bugün, en geç yarın açıklaması bekleniyor.
    21 Ağustos 2018 Salı, 00:42:17 Güncelleme: 00:42:22
    Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor!
    • 1
    • 10
    Burak Yılmaz Beşiktaşa dönüyor!

    Beşiktaş'ta dün hareketli saatler yaşandı...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor!
    • 2
    • 10
    Burak Yılmaz Beşiktaşa dönüyor!

    Geçtiğimiz sezon bittiğinden bu yana forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların, Trabzonspor'un milli forveti Burak Yılmaz için bordo-mavili kulüple anlaşmaya vardığı ifade edildi.

    Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor!
    • 3
    • 10
    Burak Yılmaz Beşiktaşa dönüyor!

    Teknik direktör Şenol Güneş'in de konuşmalarında kadrosunda görmek istediğini ifade ettiği Burak için dün sabah saatlerinde başlayan transfer harekatında, akşam saatlerinde karşılıklı mutabakata varıldı.

    Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor!
    • 4
    • 10
    Burak Yılmaz Beşiktaşa dönüyor!

    Daha önce Burak Yılmaz'ı 4.5 milyon euro'dan aşağıya satmayacaklarını açıklayan bordo-mavililer, siyah-beyazlıların yaptığı son teklifi kabul etti.

    Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor!
    • 5
    • 10
    Burak Yılmaz Beşiktaşa dönüyor!

    BAŞKANLAR DEVREDE

    Siyah-beyazlı yönetimin bu transfer için Trabzonsporlu yetkililer ile sıkı bir pazarlık yaptığı ve sonunda ikna etmeyi başardığı öğrenildi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN