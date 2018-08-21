Burak Yılmaz Beşiktaşa dönüyor!

Beşiktaşlı yöneticiler, 33 yaşındaki golcü için bordo-mavilileri ikna etmeyi başardı. Siyah-beyazlıların Burak'ın transferini bugün, en geç yarın açıklaması bekleniyor.
21 Ağustos 2018 Salı, 00:42:17
Güncelleme: 00:42:22
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Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor!
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Beşiktaş'ta dün hareketli saatler yaşandı...
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Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor!
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Geçtiğimiz sezon bittiğinden bu yana forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların, Trabzonspor'un milli forveti Burak Yılmaz için bordo-mavili kulüple anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor!
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Teknik direktör Şenol Güneş'in de konuşmalarında kadrosunda görmek istediğini ifade ettiği Burak için dün sabah saatlerinde başlayan transfer harekatında, akşam saatlerinde karşılıklı mutabakata varıldı.
Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor!
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Daha önce Burak Yılmaz'ı 4.5 milyon euro'dan aşağıya satmayacaklarını açıklayan bordo-mavililer, siyah-beyazlıların yaptığı son teklifi kabul etti.
Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor!
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BAŞKANLAR DEVREDE
Siyah-beyazlı yönetimin bu transfer için Trabzonsporlu yetkililer ile sıkı bir pazarlık yaptığı ve sonunda ikna etmeyi başardığı öğrenildi.