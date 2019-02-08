Bu kriz Beşiktaş'ı karıştırdı! Shinji Kagawa şoku... - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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Bu kriz Beşiktaş'ı karıştırdı! Shinji Kagawa şoku...

Beşiktaş'ı sarsan gelişme! Japon futbolcu Shinji Kagawa ile ilgili büyük bir kriz patlak verdi. İşte ülke sınırlarını aşan krizin ayrıntıları...

8 Şubat 2019 Cuma, 17:22:01 Güncelleme: 17:23:51
Bu kriz Beşiktaş'ı karıştırdı! Shinji Kagawa şoku...

Beşiktaş, Shinji Kagawa transferini sosyal medyadan üzerinde "Boğaz'ın Samurayı" yazan bu illüstrasyonla paylaşmıştı.

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Bu kriz Beşiktaş'ı karıştırdı! Shinji Kagawa şoku...

Ancak Siyah Beyazlılar'ın bu paylaşımında kullandığı görsel, Japonların Yükselen Güneş Işığı bayrağını kullanması büyük tepkilere neden oldu.

Bu kriz Beşiktaş'ı karıştırdı! Shinji Kagawa şoku...

Japonya'nın Asya kıtasındaki yayılmacı siyasetini sembolize eden bu bayrağın Siyah Beyazlı kulüp tarafından paylaşılması Güney Korelileri bir hayli kızdırdı.

Bu kriz Beşiktaş'ı karıştırdı! Shinji Kagawa şoku...

Hürriyet'te yer alan haber göre; Paylaşım, daha sonra kaldırılıp Japonya'nın günümüzdeki bayrağıyla güncellense de Güney Korelilerin tepkisi dinmedi.

Bu kriz Beşiktaş'ı karıştırdı! Shinji Kagawa şoku...

Kagawa'nın ülkesi Japonya'nın yayılmacı politikalarını temsil eden Yükselen Güneş Işığı Bayrağı, ülkenin 2. Dünya Savaşı'nda teslim olması sonucunda değiştirilmişti.

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