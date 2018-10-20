Bu işte bir sakatlık var!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş bu sezon en çok sakatlıklardan çekti… Son olarak Adem Ljajic ile Vagner Love'ın ağrıları nedeniyle idmanı yarıda bıraktığı siyah-beyazlılarda, hazırlık kampı ve ligde geride kalan 8 haftada 16 oyuncu, 18 kez çeşitli sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kaldı.