Bu işte bir sakatlık var! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Bu işte bir sakatlık var!

    Beşiktaş'ta şanssızlıklar bitmiyor. Siyah-beyazlı takımda, bu sezon 16 futbolcu yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle toplamda 18 kez takımdan uzak kaldı...
    20 Ekim 2018 Cumartesi, 09:31:43 Güncelleme: 09:35:43
    Bu işte bir sakatlık var!

    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş bu sezon en çok sakatlıklardan çekti… Son olarak Adem Ljajic ile Vagner Love'ın ağrıları nedeniyle idmanı yarıda bıraktığı siyah-beyazlılarda, hazırlık kampı ve ligde geride kalan 8 haftada 16 oyuncu, 18 kez çeşitli sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kaldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Bu işte bir sakatlık var!

    REVİRE DÖNEN KARTAL'IN SAKATLIK KARNESİ:

    LJAJİC: Kasık sakatlığı nedeniyle tedaviye alındı. Bir süre sonra çıktığı hazırlık maçında sakatlığı nüksetti.

    Bu işte bir sakatlık var!

    ADRIANO: Üç kez sakatlandı, 6 maç kaçırdı.

    Bu işte bir sakatlık var!

    VIDA: Portekiz-Hırvatistan maçının ilk yarısında sakatlanan oyuncu, sedye ile kenara alındı. Sakatlığının ne olduğu açıklanmadı.

    Bu işte bir sakatlık var!

    GÖKHAN GÖNÜL: Omuz yaralanması nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.1 maçı bu nedenle kaçırdı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN