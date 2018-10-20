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Bu işte bir sakatlık var!
Beşiktaş'ta şanssızlıklar bitmiyor. Siyah-beyazlı takımda, bu sezon 16 futbolcu yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle toplamda 18 kez takımdan uzak kaldı...
20 Ekim 2018 Cumartesi, 09:31:43 Güncelleme: 09:35:43
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş bu sezon en çok sakatlıklardan çekti… Son olarak Adem Ljajic ile Vagner Love'ın ağrıları nedeniyle idmanı yarıda bıraktığı siyah-beyazlılarda, hazırlık kampı ve ligde geride kalan 8 haftada 16 oyuncu, 18 kez çeşitli sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kaldı.
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