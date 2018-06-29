Bonservis gerilimi! (29 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
LOVE: Bonservisimi bedava verin | YÖNETİM: 3 milyon euro getir!
Beşiktaş yönetimi ile santrfor Vagner Love'un arası iyiden iyice gerildi. Satış listesine konulan Brezilyalı santrafor için Beşiktaş'ın beklediği teklifin gelmemesi üzerine Vagner Love yönetime başvurup, "Bonservisimi bedavaya verin gideyim" dediği öğrenildi.
Siyah-beyazlılardan 750 bin euro alacağı olan 34 yaşındaki golcünün isteği yöneticileri çok kızdırdı. Talebi reddeden yöneticiler, "Ne bedavası! 3 milyon euro bonservis bedelini getir, istediğin yere git" restini çektiler. Vagner Love'a Flamengo talip olmuştu. (Fotomaç / 29 Haziran)
SAĞA JOZEFZOON
Beşiktaş aradığı sağ beki İngiltere'de buldu. Siyah-Beyazlılar, West Brom'un da talip olduğu Brentford'un Hollandalı oyuncusunu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği öğrenildi. Geçen sezon Championship'te tam 39 karşılaşmaya çıkan Florian Jozefzoon 7 gol atıp, 7 de asist yaparak göz doldurdu. HITC'ye konuşan Brentford kulübünün bir yetkilisi, Beşiktaş'ın oyuncuda ısrarcı olduğunu da bildirdi.
GÜÇLÜ VE HEYECAN VERİCİ
Hollanda'nın U21 takımında da daha önce forma giyen Jozefzoon sert ve tempolu bir oyuncu olarak tanımlanıyor. Özellikle oyunun savunma yönünde çok güçlü ve heyecan verici olduğu belirtilen Florian Jozefzoon'nun 2019'da sözleşmesi sona eriyor. Brentford yöneticileri ise oyuncuyu tutmak için çaba gösterdiklerini ancak onun başka kulüplerde deneyim kazanmak arzusu bulunduğunu söylediler. (Akşam / 29 Haziran)
ABOUBAKAR FORMÜLÜ!
Beşiktaş'ta forvet transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gönderilecek isimlerin başında gelen İspanyol forvet Alvaro Negredo ile Vagner Love'un taliplerinin çıkması, siyah-beyazlı yönetiminin golcü arayışını hızlandırmasını sağladı. Kara Kartal'da gündeme getirilen isimlerin başında da eski forvet Vincent Aboubakar geliyor. Portekiz basınında Beşiktaş ile Porto arasında yaşanan süreç ile ilgili haberler yer alıyor. Abola'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Portekizli yetkilileri ikna etmeye çalışıyor.
SATIN ALMASI 20 MİLYON EURO
Siyah-beyazlıların kiralama bedeli olarak 3 milyon euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Satın alma opsiyonu için görüşmeler sürerken Porto'nun Aboubakar'dan 20 milyon euro'nun altında bir gelire sıcak bakmadığı yazıldı. Beşiktaş'ın ise bu rakamın düşürülmesini istediği ve bu durumda hiç vakit kaybetmeden Aboubakar'ı renklerine katmayı düşündüğünü Portekiz ekibine ilettiği belirtildi. Porto yönetimi ise 3 milyon euro'luk kiralama bedelinin düşük olduğunu ama düşünmek için süre istediğini ifade etti.
33 GOLE DİREKT KATKI
Vincent Aboubakar geçtiğimiz sezon Porto formasıyla ligde 28 maçta 15 gol atarken 4 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen Aboubakar toplamda ise (kupalar da dahil) 43 karşılaşmada 26 gol attı ve 7 de asist yaptı.
CENK MÜJDELEMİŞTİ
Everton'da forma giyen Cenk Tosun, önceki gün instagram hesabından Aboubakar'la bir fotoğrafını paylaşıp "Hayırlı olsun şampiyon Beşiktaş" yazdı. Cenk Tosun daha sonra daha sonra hayırlı olsun kısmını silerek, "#vincentaboubakar #şampiyonBjk#hadiinşallah" etiketleriyle fotoğrafı paylaştı.
BİR ADIM ÖNE ÇIKARIZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, yönetimin elindeki santrfor adayları arasında en çok Aboubakar'ın alınmasını istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı Başkan Orman ve transfer komitesine, "Onu (Aboubakar) alırsak, bizi şampiyonluk yarışında bir adım öne çıkarır" diyerek Kamerunlu forveti takımda görmek istediğini söylemişti.
MİNİ YORUM / TURGAY DEMİR: "GECİKMEDEN BİTMELİ"
Aboubakar, Beşiktaş'ın UEFA'da yol yürümesinde en büyük pay sahibi olan oyuncusuydu. Tekrar geri dönüşü iyi mi olur, kötü mü olur diye tartışmak yersiz! Aboubakar, Güneş'in oyun sistemine uyum sağlayabilen bir oyuncu. Şartları da mevcutlar arasında en uygun olan Aboubakar olduğu için, Beşiktaş'ın bu transferi çok gecikmeden bitirmesi gerekir. Kampa yetişen bir Aboubakar, sezona bomba gibi girer ve havaalanından itibaren gol atmaya başlar, "Aboubakmaz, Abouatar" diyerek işi özetleyelim. (Fotomaç / 29 Haziran)
SERDAR GÜRLER: "BIRAKIN BEŞİKTAŞ'A GİDEYİM"
Siyah-beyazlıların yeni sezonda renklerine katmak istediği oyunculardan biri olan Serdar Gürler, formasını giydiği Osmanlıspor'dan ayrılık için anlayış bekliyor. Başkent ekibinin bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirlediği 26 yaşındaki futbolcu, "Bu haksızlık, bu rakamları kimse vermez" diyerek yönetimden indirim talep etmişti. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini Osmanlıspor yönetimine ileten Serdar, transferi için kolaylık istedi.
BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Başkent ekibinin istediği astronomik bonservis bedeli nedeniyle kendisini almayı düşünen kulüplerin teklif bile getiremediğini belirten Serdar için siyah-beyazlı yönetim, farklı bir yol izleme kararı aldı. Beşiktaş'ın, hem kanat hem de santrfor mevkilerinde görev yapabilen başarılı oyuncu için Osmanlıspor'a 2.5 milyon euro peşin, bir sonraki satıştan da %25 pay vermeyi teklif ettiği belirtildi. Başkent ekibi bunu kabul ederse Serdar da Slovakya kampına dahil olacak. (Fotomaç / 29 Haziran)
BABEL'E FLAMENGO KANCASI!
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Genç oyuncular Dorukan Toköz ve Güvenç Yalçın ile sözleşme imzalayan Beşiktaş, bir yandan kadroya takviyeler için çalışırken diğer yandan da mevcut oyuncular için gelen teklifleri değerlendiryor. Öncelikli olarak Vagner Love ve Negredo'yu elden çıkartmayı planlayan Beşiktaş; Pepe, Babel, Quaresma ve Vida için gelen ya da gelecek olan teklifleri de değerlendirecek.
Birçok takımdan teklifler alan siyah-beyazlıların kapısını çalan son takım Brezilya Ligi takımlarından Flamengo oldu. İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticiler ile gerçekleştirilen görüşmede Babel için Beşiktaş'a 4 milyon euro'luk bir teklif sunuldu. Babel için Flamengo'dan gelen teklifi reddeden Beşiktaş, Hollandalı yıldızın bonservis bedelini 8 milyon euro olarak belirledi ve bu rakamın altında gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. (Fotomaç / 29 Haziran)
LEİCESTER FİYAT ARTIRDI
Geçen sezon Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona erince bedelsiz transfer edilen ancak tam olarak beklentilerin uzağında kalan Vida, Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki performansıyla İngiliz ekiplerinin transfer hedefi haline geldi. Be Soccer adlı internet sitesinden yapılan haberde Leicester City, Hırvat stoper için Beşiktaş'a 14 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli önerdi. Haberde İngiliz ekibinin yeni bir stoper arayışında olduğu ve Vida'nın liste başında olan bir oyuncu olarak önceliği bulunduğu ifade edildi.
18 MAÇTA 1 GOL
Leicister'ın Hırvat stoper için daha önce çıkan haberlerde 12 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtilmişti. Vida'ya, Cenk Tosun'un takımı Everton'ın da ilgisi var. Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında kadroya dahil ettiği 29 yaşındaki başarılı stoper, 18 lig maçında forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetti. (Akşam / 28 Haziran)
SERDAR GÜRLER OPERASYONU
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tam gaz sürüyor. Siyah-beyazlılar son olarak Osmanlısporlu Serdar Gürler'i de listesine dahil etti. Beşiktaş yönetimi hem kanatlarda hem de forvet mevkiinde görev yapabilen Serdar Gürler için girişimlere başladı. Dubai'de tatil yapan Serdar'dan 'olumlu' yanıt alan yöneticiler, başarılı oyuncu içen 10 milyon euro bonservis bedeli isteyen Osmanlıspor'la pazarlık masasına oturacak. Osmanlıspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Serdar ise yüksek bonservis bedeli için kulübüne sitem etmiş ve "Bu haksızlık. Böylesine yüksek paraları kimse vermez, veremez" diyerek hem ayrılabileceğini hem de bonservisinde indirim yapılmasını dile getirmişti. (Fotomaç / 28 Haziran)
WİJNALDUM BOMBASI!
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiayı heyecanlandırdı. Babel, yakın arkadaşı ve vatandaşı Georginio Wijnaldum'u ikna edip etmeme kararını taraftara bıraktı. Kendisine ait sosyal medya hesabından Wijnaldum ile birlikte fotoğrafını atan Babel, "Sizce Wijnaldum'u Beşiktaş'a gelmeye ikna etmeli miyim?" sorusunu yöneltti. Babel'in takipçileri, bu sorunun cevabına %88 "Evet" yanıtını verdi. 2016 yazında Newcastle'dan Liverpool'a 27.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki Wijnaldum, geçen sezon toplamda 50 resmi maçta oynadı. 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayan Wijnaldum'un şu andaki piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro civarında. Babel'in bu paylaşımı siyah-beyazlı camiada, "Acaba yönetim yıldız oyuncuyu kiralamak için adım atıyor da, Babel de buna ön ayak mı oluyor" şeklinde yorumlandı. (Fotomaç / 27 Haziran)
FERNANDES ISRARI
Beşiktaş Fernandes'ten vazgeçmiyor... Siyah-Beyazlı yönetim transfer listesinde yer alan Portekizli futbolcu için Rus kulübünün kapısı çalınacak. Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fernandes için masaya oturacak olan yönetimin tecrübeli futbolcuyu uygun bir rakama alması planlanıyor. Rus kulübü ile iyi ilişkiler içersinde olan Beşiktaş'ın Fernandes'i 1 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflediği ortaya çıktı.
GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR
Fernandes'in Rusya'da mutlu olmadığı bu nedenle yıllık ücretinde indirime gidebileceği gelen bilgiler arasında. Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği Fernandes'i yeniden takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin Fernandes için Rus kulübüne Mitrovic ya da Lens'i teklif edebileceği konuşuluyor. Bu transfer bu hafta netlik kazanacak. (Fotomaç / 27 Haziran)
BEŞİKTAŞ'TAN ÇİFTE İMZA
Beşiktaş, resmi siteden yaptığı açıklamada Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın transfer edildiğini duyurdu.
İşte o açıklama:
"Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın Beşiktaş'ta
Futbol Takımımız, 2018-19 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
As Başkanımız Umut Güner, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı ve yeni transferlerimize başarılar diledi.
Yeni transferlerimizden Dorukhan Toköz, takımımızın yeni sezon için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı ilk çalışmada yer alırken Güven Yalçın U-19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalleri aday kadrosunda yer aldığı için antrenmanda yer almadı.
Dorukhan Toköz Kimdir?
21 Mayıs 1996'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Eskişehirspor altyapısında futbol hayatına başlayan genç orta saha oyuncusu, 2014-15 sezonunda profesyonel futbola geçiş yaptı. 2017-18 sezonunda Eskişehirspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 32 maça çıkan 180 cm boyundaki Dorukhan Toköz, 2018-19 sezonunun başında Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı.
Güven Yalçın Kimdir?
18 Ocak 1999'da Almanya'da dünyaya geldi. Bayer Leverkusen altyapısında forma giyen hücum oyuncusu, U-19 Milli Takımı ile çıktığı altı maçta üç gole imza attı. Güven Yalçın, 2018-19 sezonunun başında Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı." (Fotomaç / 27 Haziran)
KARTAL GERİ ADIM ATTI
Forvet transferinde arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Daniel Sturridge defterinin kapandığı iddia ediliyor. Ada basını, Siyah-Beyazlılar'ın Liverpool'un 15 milyon Euro istemesi nedeniyle geri adım attığını yazdı.
Kiralamak istemiyorlar
Gazeteler, Liverpool'un Sturridge'i kiralamaya yanaşmadığını bu nedenle iki kulübün görüşmeleri askıya aldığını da vurguladı. (Takvim / 23 Haziran)
RAFAEL HAZIR KITA LANG BEKLEMEDE
Somut olarak şu ana kadar Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael Da Silva ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş transfer komitesi, Şenol Güneş'in ve Başkan Fikret Orman'ın önceliği İsviçreli Lang'a vermesi sebebiyle Basel'in kapısını bir kez daha çalma kararı aldı.
Somut olarak şu ana kadar Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael Da Silva ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş transfer komitesi, Şenol Güneş'in ve Başkan Fikret Orman'ın önceliği İsviçreli Lang'a vermesi sebebiyle Basel'in kapısını bir kez daha çalma kararı aldı. Basel'in Lang için istediği bonservis bedelinde indirime gitmeye yanaşması durumunda İsviçreli sağ bek için bütün imkanlar seferber edilecek. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon Basel formasıyla 44 resmi maça çıkıp 10 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti. (Fotomaç / 23 Haziran)
NEGREDO ÇİN YOLCUSU
Maaş bütçesinde ufalmaya gitmeden transferde resmi adımlar atmak istemeyen Beşiktaş'la olumlu gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar hem kötü performansı hem de 4.3 milyon Euro'luk yıllık maaşı nedeniyle kurtulmak istediği Negredo'ya müşteri buldu. Çin'den iki kulüp, İspanyol yıldıza talip oldu.
Büyük oranda anlaşıldı
Alınan bilgilere göre Çin kulüpleri ile masaya oturan Negredo yıllık ücret konusunda büyük oranda anlaştı. Beşiktaş yönetimi Negredo'nun satışından 5 milyon Euro'ya yakın bir gelir de bekliyor.
Yönetim çok rahatlayacak
Tecrübeli forvetin satışı hem sıcak para getirecek hem de maaş bütçesini rahatlatacak. Beşiktaş yönetimi Vagner Love'la da yollarını ayırdıktan sonra çok önemli bir forveti kadrosuna katmayı planlıyor. (Takvim / 23 Haziran)
ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Sezonu erken açacak olan Beşiktaş için son dakika transfer iddiası... Yayıncı kuruluş BeIN Sports, Beşiktaş'ın Aboubakar ile görüşmelere başladığını öne sürdü. Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ismi ön plana çıktı. 2 sezon önce siyah beyazlı formayı giyen ve özellikle ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluğun kazanılmasına büyük katkı sağlayan Kamerunlu forvet için Porto ile görüşmelerin başladığı öğrenildi. Hücum hattında yüksek maliyetli Negredo ve beklenen verim alınamayan Vagner Love'ı elden çıkarmaya çalışan siyah beyazlılar, Kamerunlu forveti yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Portekiz ekibinin teknik direktörü Sergio Conceicao'nun bir türlü yıldızının barışmadığı Aboubakar'ın da Beşiktaş'a dönmeye çok sıcak baktığı kaydedildi. (BeIN Sports / 21 Haziran)
BAS DOST'UN MALİYETİ 16 MİLYON EURO!
Portekiz ekiplerinden Sporting ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Hollandalı golcü Bas Dost için Beşiktaş'a kötü haber geldi. Sporting taraftarının saldırısına maruz kalan ve bu saldırıdan dolayı da Sporting yönetimini suçlu gösteren Bas Dost, sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek menajerine "Görüşmelere başla" talimatı verdi. Beşiktaş ile temasa geçen menajeri, Hollandalı için yıllık 5 milyon euro + 5 milyon euro da imza parası talep etti. Dost'un transferi için menajer de ayrıca 6 milyon euro'luk bir fatura çıkartınca Hollandalı futbolcunun olası transfer maliyeti 16 milyon euro'yu buldu.
Satın alma opsiyonlu kiralık
Hiç hesapta olmayan transfer maliyetinin ardından Bas Dost defterini kapatan ve listesindeki alternatif isimlere yönelen Beşiktaş, öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralama opsiyonlarını değerlendirmeye alacak. Bu arada Sporting ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesh eden Dost için diğer yandan da FIFA nezdinde girişimler sürüyor. Sporting ile 2 yıllık daha sözleşmesi olması rağmen sözleşmesini fesh eden Hollandalı futbolcu, "can güvenliğinin" olmadığını iddia ederek sözleşmesini fesh ederek FIFA'dan gelecek olan kararı beklemeye başlamıştı. Son karar henüz çıkmadı.
Çin'e gitmedi
Beşiktaş'ın listesindeki Bas Dost, Çin'den gelen teklifleri kabul etmedi. Ora Bolas adlı yayın organının haberine göre, Sporting Lizbon ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Bas Dost, Çin'den Tianjin Quanjian ve Hebei Fortune'den aldığı iki avantajlı teklifi Avrupa'da kalmak istediğinden reddetti. (Fotomaç / 22 Haziran)
VİDA'YA REKOR TEKLİF!
Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncularından Domagoj Vida, İngiliz ekiplerinin radarına girdi... Kartal'ın milli yıldızları transfer listelerinde ön sıraya yerleşti. Tosic'in Çin'e transferinin ardından, savunmanın merkezinde Pepe ile birlikte oynaması beklenen Domagoj Vida'ya da talip çıktı. İngiltere basınında yer alan habere göre, Hırvatistan milli takımıyla Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapan Vida için Everton, Fulham ve West Ham United devrede. Premier Lig temsilcileri, 12 milyon pound'luk (14 milyon euro) bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Beşiktaş yönetimi ise, olası teklifleri Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirecek. Vida, Ocak ayında bonservis ücreti ödenmeden Beşiktaş'a transfer olmuştu. 2022 yılına kadar siyah-beyazlılarla sözleşmesi olan Hırvat yıldız, Beşiktaş formasıyla 18 maçta 1 gol sevinci yaşadı. (Fotomaç / 22 Haziran)
QUARESMA ÇİN'E DOĞRU...
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma konusunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Portekiz Milli Takımı ile Rusya'daki Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız futbolcu için Çin'den gelen ciddi teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin, 35 yaşındaki oyuncuyu satarak iyi bir gelir elde etmeyi planladığı belirtilirken, Ricardo Quaresma'nın da Çin kulübü yetkililerine "Dünya Kupası'ndan sonra görüşelim" yanıtını verdiği bildirildi. (Fotomaç / 22 Haziran)
Paris Saint Germain forması giyen Javier Pastore'yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Arjantinli oyuncunun İtalya'da forma giymek istemesi nedeniyle bu transferde yol kat edemedi. Pastore, Roma'ya imza atmaya yakın.
Talisca'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte bu boşluğu önemli bir transferle doldurmak isteyen Beşiktaş, Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Javier Pastore'ye teklif götürdü. Beşiktaş'la birlikte West Ham United'ın da teklif yaptığı yıldız futbolcu, buna karşın 2 takımı da geri çevirdi. Hem Beşiktaş'tan hem de West Ham'dan yıllık maaş olarak oldukça yüksek bir teklif alan ancak kabul etmeyen Pastore'nin daha düşük ücretle Roma'ya transfer olacağı iddia edildi. Yıllık 6 milyon Euro kazanan ve vergi kesintilerinin ardından 4 milyon Euro'nun yanı sıra bonuslar kazanan Pastore, şu anda kazandığı miktarın daha altına Roma'ya imza atmaya hazırlanıyor. Arjantin'li oyuncunun hafta başına kadar sağlık kontrolünden geçerek imza atması bekleniyor. (IHA - 21 Haziran)
Aboubakar ile görüşmeler başladı! (22 Haziran Beşiktaş transfer gündemi
Veli Kavlak'ı Süper Lig'den isteyen var!
Beşiktaş'ta 3 sezondur sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Veli Kavlak'a sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, 29 yaşındaki futbolcuyu istedi. Kavlak'ın bu teklifi kabul etmesi durumunda Süper Lig'e 6 yıl sonra geri dönen başkent ekibine transfer olacağı iddia edildi.
Vida'ya İngiltere'den talip!
Şampiyonlar Ligi'nden uzak geçireceği yeni sezon öncesi takım bütçesini düşürecek olan Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın Rusya performansı yüz güldürdü. Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla 90 dakika oynadığı Nijerya maçında geçer not alan tecrübeli stoperin, özgüvenli futbolu ve savunmadaki uyumu İngilizlerin de dikkatini çekti. Ada'dan ismi açıklanmayan bir kulübün menajerler aracılığıyla futbolcunun durumu hakkında bilgi topladığı ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
YILLIK 3 MİLYON EURO ALIYOR
Geçen sezon devre arasında Dinamo Kiev'den bonservissiz gelen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Vida'nın, siyah-beyazlı kulüp ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıllık 3 milyon Euro kazanan Vida için cazip bir teklif gelmesi halinde Beşiktaş yönetiminin satışa sıcak bakacağı kaydedildi. ( Sabah / 19 Haziran)
Beşiktaş'a İngiltere'den sevindirici haber geldi. Stoke City'nin İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri'ye talip olan Kartal, bir süre önce bu oyuncu için yürüttüğü ancak çeşitli sebeplerden askıya almak zorunda kaldığı görüşmelere yeniden başladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun menajeriyle temas kuran Siyah-Beyazlılar, Stoke City'den ayrılmak isteyen Shaqiri için şartlarını zorlama kararı aldı.
İsviçre Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda ter döken yıldız futbolcu, 2015 yazında İnter'den 17 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'ye transfer olmuştu. İngiliz kulübü bu sezon Premier Lig'e veda edince başta Shaqiri olmak bazı yıldızları elden çıkarma kararı aldı. Yıllık 8 milyon euro gibi yüksek bir maaşı olan İsviçreli için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünen İngiliz kulübünün Beşiktaş'la masaya oturmaya hazır olduğu ifade edildi. (Güneş - 18 Haziran 2018)
Gignac, Benteke, Gomez, Mitroglou, Bas Dost... Forvet konusunda gündeme birçok isim geldi. Ancak, Şenol Güneş golcü için son sözünü söyledi: Daniel Sturridge!
Başarılı teknik adam, başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmede önceliğin İngiliz yıldıza verilmesini istedi.
Güneş, "Sturridge, bizim oyun planımıza daha fazla uyan bir isim. Eğer maliyeti bizi zorlamayacaksa, forvetteki ilk tercihimiz o olsun" mesajını gönderdi.
(Fanatik - 18 Haziran 2018)
Transfer çalışmalarına devam eden ve maliyeti düşük ya da bonservisi elinde olan oyuncularla ilgilenen Beşiktaş'ın radarına sürpriz bir isim girdi... Son dönemde her ne kadar eski oyuncusu Manuel Fernandes ile adı anılsa da Siyah-Beyazlılar'ın aslında Junior Fernandes'in peşinde olduğu ortaya çıktı. Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve geçtiğimiz sezon güçlü fiziği ile dikkat çeken Şilli oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği öğrenildi. Güneş'in "Hücumun her bölgesinde rahat oynayabilir. Sürati ve güçlü olması da önemli. Takımımda görmek isterim. Bize katkı sağlar" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.
10 GOLÜ 6 DA ASİSTİ VAR
Tecrübeli teknik adamın olumlu raporunun ardından başkan Fikret Orman'ın bizzat devreye girip iyi ilişkiler içinde olduğu Alanya Yönetimi ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Junior Fernandes'in bonservisi için 1,5 milyon Euro gibi bir rakam belirleyen Orman'ın, bu paranın yanı sıra Mustafa Pektemek ya da başka bir oyuncuyu takasta önerecek. Alanya'nın 'Evet' demesi halinde ise hiç vakit kaybetmeden imzalar atılacak. Hücum hattında; sol kanat, sağ kanat ve forvette de oynayabilen 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 10 gol atıp, 6 da asist yaptı. (Habertürk / 13 Haziran)
Beşiktaş Gignac, Sturridge ve Benteke'nin peşinde
Beşiktaş geçen sezon ikinci devrede yaşadığı golcü krizinin tekrarlanmaması için işi sıkı tutma kararı aldı. Öncelikle Trabzonsporlu Burak Yılmaz ile ilgilenen Siyah-Beyazlılar, ilk etapta hedefe ulaşamayınca, dış pazara yöneldi. Birkaç isim için araştırmalar yapan Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında yer alan isim ise Liverpoollu Daniel Sturridge oldu.
SATIŞA ÇIKARTILDI
Geçen sezonu West Bromich'te kiralık olarak geçiren İngiliz futbolcuyu, yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen Liverpool'un 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine koyduğu öğrenildi. Beşiktaş, golcü oyuncunun menajeri ile görüşürken, ilk planda olumlu yanıt aldığı belirtildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Sturridge için Beşiktaş en fazla 5 milyon euro düşünüyor.
KİRALANACAK
Liverpool bu rakamı az bulursa alternatif isimlere yönelecek olan Kartal'ın listesinde Tigres ile yollarını ayıran Andre-Pierre Gignac ile Crystal Palace'ta bekleneni veremeyen Christian Benteke'nin de bulunduğu ifade edildi. Bu iki isim arasında Benteke'nin bir adım önde olduğu ve Beşiktaş'ı kiralık formülünü devreye sokacağı kaydedildi. (Star / 12 Haziran)
UZUN süredir sağ bek arayan Beşiktaş'ın, Udinese'de forma giyen Silvan Widmer için araştırma yaptığı ama ortaya çıkan rakamlar sonrasında geri adım attığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların İsviçreli oyuncu için 8.5 milyon euro bonservis bedeli istenmesi üzerine görüşmeleri bitirdiği ve Widmer'i listeden çıkardığı bildirildi.
Beşiktaş'ın Ferdi Kadıoğlu ısrarı!
Beşiktaş, Hollanda İkinci Lig ekibi Nijmegen'in yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine almıştı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu için futbolcunun kulübüyle pazarlıklara başlayan Kara Kartal'ın, 1.5 milyon euroluk bonservis talebiyle karşılaştığı öğrenildi. Tarafların, bu konuda pazarlıklara başladığı kaydedildi. (Akşam - 11 Haziran)
Umut Güner'in İtalya seyahatinde gündeme gelen bir başka isminse Inter'le kiralık anlaşması biterek Valencia'ya dönen Cancelo olduğu ortaya çıktı… Cancelo'nun menajeri ile görüşen Güner, Valencia'nın 15 milyon euro ödediği 24 yaşındaki sağ beki bir daha kiralık vermek isterlerse kendilerinin talip olduğunu söyledi. (Fotomaç - 11 Haziran)
Stuttgart Tolgay için teklifini artırdı!
Almanlar Tolgay Arslan'ın peşini bırakmıyor. Stuttgart daha önce Tolgay Arslan için Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu...
Bundesliga temsilcisi bu teklifini 1 milyon Euro daha artırarak Kara Kartal'ın kapısını çaldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımda kalması için yönetime rapor sunduğu Tolgay ile son kararı Başkan Fikret Orman verecek. 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş taraftarlarının da gözbebeği durumunda. (Takvim / 10 Haziran)
MBİA BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Menajerler Beşiktaş'ın kapısını aşındırmaya devam ediyor. Son olarak 2015-16 sezonunun ilk yarısında Trabzon forması giyen defansif orta saha oyuncusu Stephane Mbia'nın, siyah-beyazlılara önerildiği bildirildi. Çin ekibi Hebei China Fortune ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Kamerunlu yıldızın bonservisin elinde olması, boşta oyuncu arayan siyah beyazlılara cazip gelebileceği ifade edildi. (Fotomaç - 10 Haziran)
Son dönemde adı Real Madrid teknik direktörlüğü için geçen Guti için İspanyol basınından Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.
Beşiktaş'ın iki seneye yayılan Guti planı
Diario Sport'un haberine göre Guti, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın. 2018-19 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenmesi beklenen eski Beşiktaşlı'nın 2019-20 sezonuyla birlikte teknik direktörlüğe gelmesinin planlandığı kaydedildi.
Guti'nin Beşiktaş'ı tercih etmesinde iki faktörün etkili olabileceğini yazan gazete, bunlardan ilkinin yıldız oyuncuya futbolculuk kariyerinde gösterilen sevgi, ikincisinin de Beşiktaş'ın Türkiye'deki en iyi kulüplerden biri olması olduğunu belirtti.
Real Madrid U19 takımını çalıştıran Guti'nin adı son dönemde Real Madrid teknik direktörlüğü için geçiyordu.
Öyle ki Murcia Başkanı Victor Galvez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Guti ile konuştum. Murcia'ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Ancak o Real Madrid'in teknik direktörü olacak" demişti.
2010-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 41 yaşındaki isim sonrasında futbolu bırakmıştı. (Ajansspor -9 Haziran)
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Sağ bek transferi için yoğun mesai harcayan Beşiktaş artık son noktayı koymak üzere... Eski futbolcusu Daniel Opare ile her konuda anlaşan Siyah- Beyazlılar resmi imzayı henüz atmadı. Bunun nedeni ise teknik direktör Şenol Güneş'in Basel'li Michael Lang'da ısrarcı olması. Geçtiğimiz günlerde İsviçreli yıldız için Basel'le pazarlık masasına oturan Beşiktaş yönetimi sonuç alamamıştı. Siyah-Beyazlılar'ın Lang için son bir hamle daha yapacağı, yine sonuç çıkmazsa Opare'ye imza attırılacağı öğrenildi. (Takvim - 9 Haziran)
Transfer çalışmaları kapsamında birçok mevkiye oyuncu bakan Beşiktaş Yönetimi, sürpriz şekilde Bursaspor kalecisi Harun Tekin'i gündemine aldı. Şu an için kalede bir sıkıntısı olmayan siyah-beyazlı yönetimin, bir sene sonra problem yaşamamak için şimdiden kolları sıvadığı ifade edildi. (Fanatik - 9 Haziran)
Geçtiğimiz günlerde Fortounis için Olympiakos Başkanı Marinakis'i ikna ettiği iddia edilen Başkan Orman'ın bir futbolcunun daha ismini sorduğu iddia edildi. Yunan ekibinde bu sezon 25 maçta 17 gol ve 6 asistle oynayan Karim Ansarifard!.. Başkan Marinakis'in "Herkesi satabilirim" demesine üzerine Orman'ın Fortounis'ten sonra İranlı golcüyüde gündeme getirdiği; Yunan başkanın ise, "Onun için Rusya'yı bir beklemek lazım. Bakalım orada ne yapacak" yanıtını verdiği öğrenildi. (Fotomaç - 9 Haziran)
Beşiktaş, yeni sezonda ligdeki birçok yerli genç oyuncuyu da takip altına alacak. Bunlardan birisi de Çaykur Rizespor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha Robin Yalçın...
Bonservisi elinde olan fakat kulübüyle yeniden sözleşme uzatacak olan Robin Yalçın'ı Beşiktaş'ın yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da yakından takip edeceği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon başarılı bir dönem geçiren genç orta saha oyuncusunun, bu seneki performansını yakından takip edecek olan Beşiktaş İzleme Komitesi, bu futbolcunun geçen sezonki bazı maçlarını takip ettiği ortaya çıktı.
(Skorer - 9 Haziran)
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