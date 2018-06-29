Bonservis gerilimi! (29 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

ABOUBAKAR FORMÜLÜ!

Beşiktaş'ta forvet transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gönderilecek isimlerin başında gelen İspanyol forvet Alvaro Negredo ile Vagner Love'un taliplerinin çıkması, siyah-beyazlı yönetiminin golcü arayışını hızlandırmasını sağladı. Kara Kartal'da gündeme getirilen isimlerin başında da eski forvet Vincent Aboubakar geliyor. Portekiz basınında Beşiktaş ile Porto arasında yaşanan süreç ile ilgili haberler yer alıyor. Abola'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Portekizli yetkilileri ikna etmeye çalışıyor.

SATIN ALMASI 20 MİLYON EURO

Siyah-beyazlıların kiralama bedeli olarak 3 milyon euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Satın alma opsiyonu için görüşmeler sürerken Porto'nun Aboubakar'dan 20 milyon euro'nun altında bir gelire sıcak bakmadığı yazıldı. Beşiktaş'ın ise bu rakamın düşürülmesini istediği ve bu durumda hiç vakit kaybetmeden Aboubakar'ı renklerine katmayı düşündüğünü Portekiz ekibine ilettiği belirtildi. Porto yönetimi ise 3 milyon euro'luk kiralama bedelinin düşük olduğunu ama düşünmek için süre istediğini ifade etti.

33 GOLE DİREKT KATKI

Vincent Aboubakar geçtiğimiz sezon Porto formasıyla ligde 28 maçta 15 gol atarken 4 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen Aboubakar toplamda ise (kupalar da dahil) 43 karşılaşmada 26 gol attı ve 7 de asist yaptı.

CENK MÜJDELEMİŞTİ

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, önceki gün instagram hesabından Aboubakar'la bir fotoğrafını paylaşıp "Hayırlı olsun şampiyon Beşiktaş" yazdı. Cenk Tosun daha sonra daha sonra hayırlı olsun kısmını silerek, "#vincentaboubakar #şampiyonBjk#hadiinşallah" etiketleriyle fotoğrafı paylaştı.

BİR ADIM ÖNE ÇIKARIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, yönetimin elindeki santrfor adayları arasında en çok Aboubakar'ın alınmasını istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı Başkan Orman ve transfer komitesine, "Onu (Aboubakar) alırsak, bizi şampiyonluk yarışında bir adım öne çıkarır" diyerek Kamerunlu forveti takımda görmek istediğini söylemişti.

MİNİ YORUM / TURGAY DEMİR: "GECİKMEDEN BİTMELİ"

Aboubakar, Beşiktaş'ın UEFA'da yol yürümesinde en büyük pay sahibi olan oyuncusuydu. Tekrar geri dönüşü iyi mi olur, kötü mü olur diye tartışmak yersiz! Aboubakar, Güneş'in oyun sistemine uyum sağlayabilen bir oyuncu. Şartları da mevcutlar arasında en uygun olan Aboubakar olduğu için, Beşiktaş'ın bu transferi çok gecikmeden bitirmesi gerekir. Kampa yetişen bir Aboubakar, sezona bomba gibi girer ve havaalanından itibaren gol atmaya başlar, "Aboubakmaz, Abouatar" diyerek işi özetleyelim. (Fotomaç / 29 Haziran)