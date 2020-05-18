Bomba patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Kartal oluyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Bomba patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Kartal oluyor

Bomba patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Kartal oluyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Corona virüsü salgını sonrası yaşanan kriz nedeniyle düşük maliyetli oyunculara yönelen Beşiktaş, transfer bombasını patlatıyor. Ezeli rakibi Galatasaray'da uzun dönem forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilmek için harekete geçen Kara Kartal, tecrübeli oyuncuya hiçbir ücret ödemeden siyah-beyazlı formayı giydirmeyi planlıyor.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:18 Güncelleme: 18.05.2020 14:18
Bomba patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Kartal oluyor

Süper Lig'de bu sezon Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük koltuğuna getirilmesiyle adeta yeniden şahlanan Beşiktaş, önümüzdeki yıl için planlamalara başladı.

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Bomba patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Kartal oluyor

Kulübün yüksek borçlarının üzerine corona virüsü krizinin de eklenmesi üzerine siyah-beyazlı ekip, transfer ve maaş bütçesinde küçülmeye gitti

Bomba patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Kartal oluyor

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen ancak maliyet anlamında da takım bütçesini zorlamayacak isimlerle görüşen Beşiktaş gözünü Sinan Gümüş'e dikti.

Bomba patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Kartal oluyor

Bonservisi İtalya Serie A ekibi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş için siyah beyazlılar bir yıllık kiralık teklifinde bulunacak. Sinan'ın Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bomba patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Kartal oluyor

MAAŞ ÖDEMESİ GENOA'DAN

Devre arasında Antalyaspor'da kiralık gelen, maaş ödemesi ise İtalyan kulübü tarafından yapılan Sinan Gümüş'ü benzer bir şekilde kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, hiçbir ücret ödemeden 26 yaşındaki oyuncuya forma giydirmeyi hedefliyor.

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