Bomba patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Kartal oluyor

MAAŞ ÖDEMESİ GENOA'DAN

Devre arasında Antalyaspor'da kiralık gelen, maaş ödemesi ise İtalyan kulübü tarafından yapılan Sinan Gümüş'ü benzer bir şekilde kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, hiçbir ücret ödemeden 26 yaşındaki oyuncuya forma giydirmeyi hedefliyor.