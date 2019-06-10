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Beşiktş'tan Nikola Vlasic çıkarması!
Gelecek sezon için kadroya takviye yapmak isteyen Beşiktaş kolları sıvadı. Kara Kartal, İngilizler ile bugün resmi transfer pazarlıklarına başlayacak. 1.78 boyundaki genç orta sahayı kiralamayı düşünen siyah beyazlı yöneticiler, satın alma opsiyonunu düşürmek amacında. İşte transfere dair tüm detaylar...
10 Haziran 2019 Pazartesi 07:52
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ÖNCE SATMAK İSTEDİLER
Oyuncunun da Everton'da kalmak istememesinden faydalanmak isteyen siyah-beyazlı yönetimin ne kadarlık bir ücret önereceği bilgisine ulaşılamazken, Hırvat futbolcunun geçen sezon kiralık oynadığı CSKA Moskova'ya tekrar gitmek istememesi nedeniyle Beşiktaş'a yeşil ışık yakacağı yorumları yapılıyor.
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