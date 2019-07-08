Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Fenerbahçe...

Son dakika haberine göre eski Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen 2 yıldız isim, Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın bu konuyla ilgili kararı bekleniyor. Bilindiği gibi devre arasında Beşiktaş tarafından kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı; işte son dakika transfer haberinin detayları...