Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Fenerbahçe...
Son dakika haberine göre eski Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen 2 yıldız isim, Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın bu konuyla ilgili kararı bekleniyor. Bilindiği gibi devre arasında Beşiktaş tarafından kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı; işte son dakika transfer haberinin detayları...
8 Temmuz 2019 Pazartesi 09:21
Güncelleme: 08.07.2019 09:37
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Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde çalışkan yapısı, başarılı performansı ve kritik zamanlarda attığı gollerle taraftarın kalbini çalan yıldız isim Beşiktaş'a resmen önerildi.
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Suudi Arabasitan'da forma giyen yıldız isim hakkındaki son kararı tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı verecek.
Daha önce Porto forması da giyen Brezilyalı oyuncu geçen sezon 12 milyon € bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye transfer olmuştu. İşte transferin detayları;
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, kulüplere yabancı futbolcu sınırlaması getirdi.
Bunun üzerine Al-Ahli, Fenerbahçe'den transfer ettiği Josef de Souza'dan kendisine kulüp bulmasını istedi.