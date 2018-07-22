Beşiktaştan takas teklifi: Al Wagner Loveu ver Harun Tekini - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan takas teklifi: "Al Wagner Love'u ver Harun Tekin'i"
Siyah-beyazlılarda yaprak dökümü İspanyol eldiven ile sürdü. Premier Lig'in yolunu tutacak Fabri'nin yerine Kartal, Harun'u istiyor. Bursaspor'a "Al Love'ı ver Harun'u" teklifi sunuldu
22 Temmuz 2018 Pazar, 00:44:27
Güncelleme: 00:44:33
Beşiktaş'tan takas teklifi: "Al Wagner Love'u ver Harun Tekin'i"
Siyah-beyazlılarda Tosic, Mitrovic, Atiba, Talisca ile başlayan ayrılık rüzgarı Fabri ile devam etti.
Beşiktaş'tan takas teklifi: "Al Wagner Love'u ver Harun Tekin'i"
Fulham'dan iyi bir teklif alan İspanyol eldiven, önceki gün A SPOR ekranlarından gideceğini söyledi.
Beşiktaş'tan takas teklifi: "Al Wagner Love'u ver Harun Tekin'i"
Beşiktaş da apar topar kaleyi teslim edeceği yeni ismi aramaya başladı.
Beşiktaş'tan takas teklifi: "Al Wagner Love'u ver Harun Tekin'i"
Türkiye'nin yetiştirdiği efsane kalecilerden olan Şenol Güneş'in fikrini soran yönetim tek bir cevap aldı: Harun Tekin...
Beşiktaş'tan takas teklifi: "Al Wagner Love'u ver Harun Tekin'i"
Deneyimli çalıştırıcı, Bursaspor'dan öğrencisi olan 29 yaşındaki eldiveni takımda görmek istediğini iletti.