Beşiktaştan takas teklifi: Al Wagner Loveu ver Harun Tekini - Galeri - Fotomaç
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Beşiktaş'tan takas teklifi: "Al Wagner Love'u ver Harun Tekin'i"

    Siyah-beyazlılarda yaprak dökümü İspanyol eldiven ile sürdü. Premier Lig'in yolunu tutacak Fabri'nin yerine Kartal, Harun'u istiyor. Bursaspor'a "Al Love'ı ver Harun'u" teklifi sunuldu
    22 Temmuz 2018 Pazar, 00:44:27 Güncelleme: 00:44:33
    Beşiktaş'tan takas teklifi: "Al Wagner Love'u ver Harun Tekin'i"
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    Beşiktaştan takas teklifi: Al Wagner Loveu ver Harun Tekini

    Siyah-beyazlılarda Tosic, Mitrovic, Atiba, Talisca ile başlayan ayrılık rüzgarı Fabri ile devam etti.

    Beşiktaş'tan takas teklifi: "Al Wagner Love'u ver Harun Tekin'i"
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    • 14
    Beşiktaştan takas teklifi: Al Wagner Loveu ver Harun Tekini

    Fulham'dan iyi bir teklif alan İspanyol eldiven, önceki gün A SPOR ekranlarından gideceğini söyledi.

    Beşiktaş'tan takas teklifi: "Al Wagner Love'u ver Harun Tekin'i"
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    • 14
    Beşiktaştan takas teklifi: Al Wagner Loveu ver Harun Tekini

    Beşiktaş da apar topar kaleyi teslim edeceği yeni ismi aramaya başladı.

    Beşiktaş'tan takas teklifi: "Al Wagner Love'u ver Harun Tekin'i"
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    Beşiktaştan takas teklifi: Al Wagner Loveu ver Harun Tekini

    Türkiye'nin yetiştirdiği efsane kalecilerden olan Şenol Güneş'in fikrini soran yönetim tek bir cevap aldı: Harun Tekin...

    Beşiktaş'tan takas teklifi: "Al Wagner Love'u ver Harun Tekin'i"
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    Beşiktaştan takas teklifi: Al Wagner Loveu ver Harun Tekini

    Deneyimli çalıştırıcı, Bursaspor'dan öğrencisi olan 29 yaşındaki eldiveni takımda görmek istediğini iletti.

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