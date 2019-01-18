Beşiktaştan takas hamlesi! Gökhan Törenin yerine o ismi istedi - Fotomaç
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Beşiktaş'tan takas hamlesi! Gökhan Töre'nin yerine o ismi istedi
Beşiktaş'ta Antalya kampına alınmayan Gökhan Töre için flaş bir iddia geldi.
18 Ocak 2019 Cuma, 14:34:28
Güncelleme: 14:35:07
Siyah beyazlı kulüpte ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yönetim kararıyla Antalya kampına götürülmeyen ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Gökhan Töre'yle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Şenol Güneş'in, Ryan Babel'in gitmesine rağmen kadroda görmek istemediği Gökhan Töre için Kayserispor'dan teklif geldi.
Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'ye gideceği iddialarının arttığı son dönemde böyle bir teklife cevap verilmesi için bekleme kararı alındı.
Bu arada Gökhan Töre için siyah- beyazlıların, Bilal Başacıklıoğlu takasına da sıcak yaklaştığı ve sarı-kırmızılara bu teklifi sunduğu öğrenildi.