Beşiktaştan takas hamlesi! Gökhan Törenin yerine o ismi istedi - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Beşiktaş'tan takas hamlesi! Gökhan Töre'nin yerine o ismi istedi

Beşiktaş'ta Antalya kampına alınmayan Gökhan Töre için flaş bir iddia geldi.

18 Ocak 2019 Cuma, 14:34:28 Güncelleme: 14:35:07
Beşiktaştan takas hamlesi! Gökhan Törenin yerine o ismi istedi

Siyah beyazlı kulüpte ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçiyor.

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Beşiktaştan takas hamlesi! Gökhan Törenin yerine o ismi istedi

Yönetim kararıyla Antalya kampına götürülmeyen ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Gökhan Töre'yle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Beşiktaştan takas hamlesi! Gökhan Törenin yerine o ismi istedi

Şenol Güneş'in, Ryan Babel'in gitmesine rağmen kadroda görmek istemediği Gökhan Töre için Kayserispor'dan teklif geldi.

Beşiktaştan takas hamlesi! Gökhan Törenin yerine o ismi istedi

Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'ye gideceği iddialarının arttığı son dönemde böyle bir teklife cevap verilmesi için bekleme kararı alındı.

Beşiktaştan takas hamlesi! Gökhan Törenin yerine o ismi istedi

Bu arada Gökhan Töre için siyah- beyazlıların, Bilal Başacıklıoğlu takasına da sıcak yaklaştığı ve sarı-kırmızılara bu teklifi sunduğu öğrenildi.

Beşiktaştan takas hamlesi! Gökhan Törenin yerine o ismi istedi
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