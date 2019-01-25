Beşiktaş'tan sürpriz Tolgay Arslan kararı!

Fenerbahçe'den gelen teklifin çok düşük olması, Stuttgart'ın da ilgisi olmasına rağmen resmi bir teklifte bulunmaması nedeniyle, çalışmalarını U-21 Takımı ile sürdüren Tolgay Arslan'ın 31 Ocak'a kadar ayrılmaması halinde affedilebileceği öne sürüldü.