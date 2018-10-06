Beşiktaştan Soldado operasyonu! - Galeri - Fotomaç
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş'tan Soldado operasyonu!

    6 Ekim 2018 Cumartesi, 00:55:11 Güncelleme: 00:56:30
    Beşiktaş'tan Soldado operasyonu!
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    Beşiktaştan Soldado operasyonu!

    Transfer döneminde beklenen forvet takviyesini yapamadığı için büyük kriz yaşayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geliyor...

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    Beşiktaş'tan Soldado operasyonu!
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    Beşiktaştan Soldado operasyonu!

    Devre arasında mutlaka bir golcü almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam haline gelen Roberto Soldado'yu gündemine aldı.

    Beşiktaş'tan Soldado operasyonu!
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    Beşiktaştan Soldado operasyonu!

    İLK HEDEF DÜŞÜK MALİYET!
    Beşiktaş yönetiminin Ocak ayında hem İspanyol yıldız hem de Fenerbahçe ile görüşerek resmi teklif yapacağı öğrenildi.

    Beşiktaş'tan Soldado operasyonu!
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    Beşiktaştan Soldado operasyonu!

    Hedef, Soldado'yu düşük bir bonservis bedeli ile kadroya katmak.

    Beşiktaş'tan Soldado operasyonu!
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    Beşiktaştan Soldado operasyonu!

    TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİR Mİ?
    Burada belirleyici nokta, Fenerbahçe'nin tavrı olacak...

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