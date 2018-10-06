Beşiktaştan Soldado operasyonu! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Soldado operasyonu!
6 Ekim 2018 Cumartesi, 00:55:11
Güncelleme: 00:56:30
Beşiktaş'tan Soldado operasyonu!
Transfer döneminde beklenen forvet takviyesini yapamadığı için büyük kriz yaşayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geliyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan Soldado operasyonu!
Devre arasında mutlaka bir golcü almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam haline gelen Roberto Soldado'yu gündemine aldı.
Beşiktaş'tan Soldado operasyonu!
İLK HEDEF DÜŞÜK MALİYET!
Beşiktaş yönetiminin Ocak ayında hem İspanyol yıldız hem de Fenerbahçe ile görüşerek resmi teklif yapacağı öğrenildi.
Beşiktaş'tan Soldado operasyonu!
Hedef, Soldado'yu düşük bir bonservis bedeli ile kadroya katmak.
Beşiktaş'tan Soldado operasyonu!
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİR Mİ?
Burada belirleyici nokta, Fenerbahçe'nin tavrı olacak...