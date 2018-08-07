Beşiktaştan Shinji Kagawa için 5 milyon euro

7 milyon euro talep ettiler

Dortmund'un 5 milyon Euro'luk rakamı az bulduğu Japon yıldız için en az 7 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında. Ancak Beşiktaş'ın sonraki satıştan yüzde 10 pay önermesi Dortmund'a cazip geldi.