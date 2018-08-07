Beşiktaştan Shinji Kagawa için 5 milyon euro - Galeri - Sayfa 2 - Fotomaç
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    GALERİ

    Beşiktaş'tan Shinji Kagawa için 5 milyon euro

    Kartal, Talisca'nın boşluğunu Shinji Kagawa ile doldurmak için start verdi. Yönetim Japon futbolcunun bonservisi için Dortmund'a 5 milyon euro önerdi
    7 Ağustos 2018 Salı, 01:43:42 Güncelleme: 01:43:47
    Beşiktaş'tan Shinji Kagawa için 5 milyon euro
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    Beşiktaştan Shinji Kagawa için 5 milyon euro

    Yönetim bir süredir listesinde yer alan Shinji Kagawa'nın bonservisi için Dortmund'a 5 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

    Beşiktaş'tan Shinji Kagawa için 5 milyon euro
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    Beşiktaştan Shinji Kagawa için 5 milyon euro

    Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in 5 milyon Euro'nun yanı sıra bu oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay önerdiği öğrenildi.

    Beşiktaş'tan Shinji Kagawa için 5 milyon euro
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    Beşiktaştan Shinji Kagawa için 5 milyon euro

    7 milyon euro talep ettiler

    Dortmund'un 5 milyon Euro'luk rakamı az bulduğu Japon yıldız için en az 7 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında. Ancak Beşiktaş'ın sonraki satıştan yüzde 10 pay önermesi Dortmund'a cazip geldi.

    Beşiktaş'tan Shinji Kagawa için 5 milyon euro
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    Beşiktaştan Shinji Kagawa için 5 milyon euro

    Şenol Güneş de çok istiyor

    Beşiktaş Yönetimi'nin Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok istediği Kagawa'yı en geç ligin 2. haftasında oynanacak olan Erzurumspor maçına yetiştirmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    Beşiktaş'tan Shinji Kagawa için 5 milyon euro
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    Beşiktaştan Shinji Kagawa için 5 milyon euro

    Önemli gelişmeler olabilir

    Dortmund'da mutlu olmayan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

    (Takvim)

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