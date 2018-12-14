Beşiktaştan Şenol Güneş için keskin viraj

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu maçi hem Beşiktaş hem de Teknik Direktör Şenol Güneş için keskin bir viraj niteliği taşıyor!
14 Aralık 2018 Cuma, 23:38:21
Güncelleme: 07:57:59
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Türkiye Kupası'nda olmayan Beşiktaş, önceki akşam sahasında Malmö'ye yenilerek Avrupa'ya da veda etti.
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Lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde olan siyah- beyazlılar hafta sonunda konuk edeceği Trabzonspor'a da yenilirse lige erkenden veda etme riskiyle karşı karşıya.
Önceki akşam alınan yenilgi sonrasında Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı.
Oldukça stresli geçen toplantıda bazı yöneticiler, "Şenol Güneş'in takım üzerinde etkinliği kalmadı" fikirlerini yenilerken; Başkan Fikret Orman ise dışarıya karşı olumsuz bir hava yayılmaması için önümüzdeki hafta yapılacak yönetim toplantısına kadar açıklama yapılmamasını istedi.
Rıza alarak gelsin
Teknik direktör Şenol Güneş, Burak Yılmaz transferinin Trabzonspor'un rızasıyla olmasını istedi.