Beşiktaştan Şenol Güneş için keskin viraj

Beşiktaş'tan Şenol Güneş için keskin viraj

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu maçi hem Beşiktaş hem de Teknik Direktör Şenol Güneş için keskin bir viraj niteliği taşıyor!

14 Aralık 2018 Cuma, 23:38:21 Güncelleme: 07:57:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





