Beşiktaştan PSVli Nicolas Isimat-Mirin harekatı! - Galeri - Fotomaç
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş'tan PSV'li Nicolas Isimat-Mirin harekatı!

    6 Ağustos 2018 Pazartesi, 21:20:08 Güncelleme: 21:22:22
    Beşiktaş'tan PSV'li Nicolas Isimat-Mirin harekatı!
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    Beşiktaştan PSVli Nicolas Isimat-Mirin harekatı!

    Yaz transfer döneminde şimdiye dek aldığı isimlerden çok sattıklarıyla gündem olan Beşiktaş'la ilgili Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'tan PSV'li Nicolas Isimat-Mirin harekatı!
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    • 14
    Beşiktaştan PSVli Nicolas Isimat-Mirin harekatı!

    Farklı mevkilerden pek çok oyuncuyla ilgilendiği belirtilen Kara Kartal'ın stoper transferinde rotayı Hollanda'ya çevirdiği öne sürüldü.

    Beşiktaş'tan PSV'li Nicolas Isimat-Mirin harekatı!
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    • 14
    Beşiktaştan PSVli Nicolas Isimat-Mirin harekatı!

    Nitekim bugün de Hollanda basını, Siyah Beyazlı yönetimin PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat-Mirin'in peşine düştüğünü yazdı.

    Beşiktaş'tan PSV'li Nicolas Isimat-Mirin harekatı!
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    • 14
    Beşiktaştan PSVli Nicolas Isimat-Mirin harekatı!

    De Telegraaf'ın yayımladığı haberde Beşiktaşlı yöneticilerin Fransız savunma oyuncusunun menajeriyle temasa geçtiği kaydedildi.

    Beşiktaş'tan PSV'li Nicolas Isimat-Mirin harekatı!
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    • 14
    Beşiktaştan PSVli Nicolas Isimat-Mirin harekatı!

    Kara Kartal'ın oyuncuyla yakından ilgilendiğini belirten gazete, teknik direktör Mark van Bommel'in kadroda düşünmediği oyuncunun Beşiktaş'a gitme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

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