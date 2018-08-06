Beşiktaştan PSVli Nicolas Isimat-Mirin harekatı! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan PSV'li Nicolas Isimat-Mirin harekatı!
6 Ağustos 2018 Pazartesi, 21:20:08
Güncelleme: 21:22:22
Beşiktaş'tan PSV'li Nicolas Isimat-Mirin harekatı!
Yaz transfer döneminde şimdiye dek aldığı isimlerden çok sattıklarıyla gündem olan Beşiktaş'la ilgili Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan PSV'li Nicolas Isimat-Mirin harekatı!
Farklı mevkilerden pek çok oyuncuyla ilgilendiği belirtilen Kara Kartal'ın stoper transferinde rotayı Hollanda'ya çevirdiği öne sürüldü.
Beşiktaş'tan PSV'li Nicolas Isimat-Mirin harekatı!
Nitekim bugün de Hollanda basını, Siyah Beyazlı yönetimin PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat-Mirin'in peşine düştüğünü yazdı.
Beşiktaş'tan PSV'li Nicolas Isimat-Mirin harekatı!
De Telegraaf'ın yayımladığı haberde Beşiktaşlı yöneticilerin Fransız savunma oyuncusunun menajeriyle temasa geçtiği kaydedildi.
Beşiktaş'tan PSV'li Nicolas Isimat-Mirin harekatı!
Kara Kartal'ın oyuncuyla yakından ilgilendiğini belirten gazete, teknik direktör Mark van Bommel'in kadroda düşünmediği oyuncunun Beşiktaş'a gitme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.