Beşiktaştan o iddialara tepki: Pepe mi maaş ödemiş! - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Beşiktaş'tan o iddialara tepki: "Pepe mi maaş ödemiş!"

Beşiktaş'ta personelin maaşlarını Pepe'nin ödediği yönünde dünya basınında birçok haber yer aldı. Bu iddialara Beşiktaş tarafından sert tepki geldi.
20 Aralık 2018 Perşembe, 10:39:46 Güncelleme: 10:40:53
Beşiktaştan o iddialara tepki: Pepe mi maaş ödemiş!

Beşiktaş'ın personeline maaşları Pepe'nin ödediği şeklinde çıkan söylentiler, günlerdir dünya basınında manşetlere taşınıyor.

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Beşiktaştan o iddialara tepki: Pepe mi maaş ödemiş!

Pepe 'İyilik meleği', 'Beşiktaş'ın borçlarını ödeyen babacan adam' gibi sunulurken, Siyah-Beyazlı kulübün imajı yerle bir ediliyor. Öyle ki bu haberler kulübün yaşadığı mali sıkıntıların boyutlarının ortaya çıkması şeklinde değerlendiriliyor, transfer döneminde hiç kimsenin Beşiktaş'a gitmek istemediği iddialarıyla güçlendiriliyor.

Beşiktaştan o iddialara tepki: Pepe mi maaş ödemiş!

Akşam'da yer alan haberde; Beşiktaş aleyhine günlerdir gündemi meşgul eden bu olayların gerçek yüzünü Futbol A Takım Sorumlusu Ahmet Kavalcı açıkladı. Kavalcı da rahatsızlığını şöyle ifade etti:

Beşiktaştan o iddialara tepki: Pepe mi maaş ödemiş!

BEŞİKTAŞ HERKESTEN BÜYÜKTÜR
Günlerdir yazılıyor, siz de inanıyorsunuz. Pepe personelin maaşını ödemiş öyle mi? Pepe 100 bin Euro alacağı için kulübe avukatı aracılığıyla ihtar çekti.

Beşiktaştan o iddialara tepki: Pepe mi maaş ödemiş!

Son alacağı 105 bin Euro'ydu. Onun için bile kulübe yazı gönderdi. Pepe'nin ocak ayına kadar alacağı 105 bin Euro'dur. En son onu alıp, gitti. Sözleşme fesih anlaşmasının içerisine koydu.

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