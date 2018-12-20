Beşiktaştan o iddialara tepki: Pepe mi maaş ödemiş!

Beşiktaş'tan o iddialara tepki: "Pepe mi maaş ödemiş!"
Beşiktaş'ta personelin maaşlarını Pepe'nin ödediği yönünde dünya basınında birçok haber yer aldı. Bu iddialara Beşiktaş tarafından sert tepki geldi.
20 Aralık 2018 Perşembe, 10:39:46
Güncelleme: 10:40:53
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Beşiktaş'ın personeline maaşları Pepe'nin ödediği şeklinde çıkan söylentiler, günlerdir dünya basınında manşetlere taşınıyor.
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Pepe 'İyilik meleği', 'Beşiktaş'ın borçlarını ödeyen babacan adam' gibi sunulurken, Siyah-Beyazlı kulübün imajı yerle bir ediliyor. Öyle ki bu haberler kulübün yaşadığı mali sıkıntıların boyutlarının ortaya çıkması şeklinde değerlendiriliyor, transfer döneminde hiç kimsenin Beşiktaş'a gitmek istemediği iddialarıyla güçlendiriliyor.
Akşam'da yer alan haberde; Beşiktaş aleyhine günlerdir gündemi meşgul eden bu olayların gerçek yüzünü Futbol A Takım Sorumlusu Ahmet Kavalcı açıkladı. Kavalcı da rahatsızlığını şöyle ifade etti:
BEŞİKTAŞ HERKESTEN BÜYÜKTÜR Günlerdir yazılıyor, siz de inanıyorsunuz. Pepe personelin maaşını ödemiş öyle mi? Pepe 100 bin Euro alacağı için kulübe avukatı aracılığıyla ihtar çekti.
Son alacağı 105 bin Euro'ydu. Onun için bile kulübe yazı gönderdi. Pepe'nin ocak ayına kadar alacağı 105 bin Euro'dur. En son onu alıp, gitti. Sözleşme fesih anlaşmasının içerisine koydu.