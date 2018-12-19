Beşiktaştan Murilloya teklif

Pepe ile yolları ayırdıktan sonra kadrosuna yeni bir stoper katmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi La Liga'da buldu.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 12:08:13
Güncelleme: 12:09:58
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Pepe'nin sözleşmesini fesheden Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in de onayıyla yeni stoper için Valencia'nın kapısını çaldı ve İspanyol ekibinin sezon başında Inter'den 12 milyon euro'ya aldığı Jeison Murillo'yu istedi.
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Siyah-beyazlılar, bu sezon sadece 1 maç Valencia forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperi kiralık istiyor.
1.82 boyundaki Murillo daha önce Inter'den, Valencia'ya kiralık gittiği dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
JEISON MURILLO KİMDİR?
Jeison Murillo 26 Mayıs 1992 yılında Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde doğdu.
Kariyerine ülkesi Kolombiya'nın Deportivo Cali takımında başlayan Murillo daha sonra La Liga'da Granada, Cadiz ve Las Palmas formaları giydi.