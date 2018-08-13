Beşiktaştan Karius hamlesi! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Karius hamlesi!
The Sun'ın haberine göre kaleci transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, Liverpool'un kalecisi Loris Karius'u gündemine aldı.
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 15:28:12
Güncelleme: 15:29:16
Beşiktaş'tan Karius hamlesi!
Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet yeni kaleciye ihtiyaç olmadığını söylese de, transfer çalışmaları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan Karius hamlesi!
The Sun'ın haberine göre Beşiktaş, Alisson Becker'in transferi sonrası Liverpool'da ilk 11'deki yerini kaybeden Loris Karius'u yakından takip ediyor.
Beşiktaş'tan Karius hamlesi!
Daha önce Simon Mignolet ile de ilgilenen Beşiktaş, Belçikalı file bekçisinin bonservis ve maaşını karşılamakta zorlanmıştı.
Beşiktaş'tan Karius hamlesi!
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki hatalı gol yiyen Loris Karius eleştirilerin odak noktası olmuştu.
Beşiktaş'tan Karius hamlesi!
Liverpool da kafasını toparlaması adına Karius'u kiralık göndermeye sıcak bakıyor. (Goal)
Beşiktaş'tan Karius hamlesi!