Beşiktaştan Karius hamlesi! - Galeri - Fotomaç
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş'tan Karius hamlesi!

    The Sun'ın haberine göre kaleci transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, Liverpool'un kalecisi Loris Karius'u gündemine aldı.
    13 Ağustos 2018 Pazartesi, 15:28:12 Güncelleme: 15:29:16
    Beşiktaş'tan Karius hamlesi!
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    Beşiktaştan Karius hamlesi!

    Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet yeni kaleciye ihtiyaç olmadığını söylese de, transfer çalışmaları sürüyor.

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    Beşiktaş'tan Karius hamlesi!
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    Beşiktaştan Karius hamlesi!

    The Sun'ın haberine göre Beşiktaş, Alisson Becker'in transferi sonrası Liverpool'da ilk 11'deki yerini kaybeden Loris Karius'u yakından takip ediyor.

    Beşiktaş'tan Karius hamlesi!
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    Beşiktaştan Karius hamlesi!

    Daha önce Simon Mignolet ile de ilgilenen Beşiktaş, Belçikalı file bekçisinin bonservis ve maaşını karşılamakta zorlanmıştı.

    Beşiktaş'tan Karius hamlesi!
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    Beşiktaştan Karius hamlesi!

    Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki hatalı gol yiyen Loris Karius eleştirilerin odak noktası olmuştu.

    Beşiktaş'tan Karius hamlesi!
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    Beşiktaştan Karius hamlesi!

    Liverpool da kafasını toparlaması adına Karius'u kiralık göndermeye sıcak bakıyor. (Goal)

    Beşiktaş'tan Karius hamlesi!
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    Beşiktaştan Karius hamlesi!
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